Копия Решетовой: стало известно, кто победил в 8 сезоне шоу "Холостяк"

Рэпер Моргенштерн случайно «спалил», с кем из участниц Тимати отдыхает на Мальдивах.

Не успел выйти в эфир первый выпуск восьмого сезона проекта «Холостяк» с Тимати в качестве главного героя, как зрители принялись гадать, кто же из участниц станет победительницей.

Многие поклонники проекта считают, что рэпер пришел на шоу только ради пиара и как только все выпуски выйдут в эфир, он вернется к своей прежней возлюбленной – модели Анастасии Решетовой. Однако неожиданно скандальный рэпер Алишер Моргенштерн пролил свет на возможный финал «Холостяка», согласно которому Тимати все-таки закрутил отношения с одной из участниц проекта.

Тимати и Моргенштерн в данный момент отдыхают на Мальдивах. Просмотр перового выпуска «Холостяка» рэперы решили устроить прямо на пляже, где был установлен большой экран. В сторис на своей странице в Instagram Алишер опубликовал видео с этим самым экраном на берегу моря. Скандальный артист также снял и Тимати, который в этот момент находился рядом с ним.

Моргенштерн

Все бы ничего, но одна из участниц шоу «Холостяк» Мария Вебер на своей страничке также поделилась коротким видео, на котором она смотрит первую серию «Холостяка» на берегу песчаного пляжа на таком же экране, как в видео у Моргенштерна. Из других публикаций красотки видно, что она также в данный период отдыхает на Мальдивах.

– Какое же счастье – проживать такую жизнь! – написала Мария под фото живописного пейзажа.

Вполне возможно, что брюнетка и правда победила в шоу и теперь отдыхает с Тимати и его друзьями. А может, случившаяся «оплошность» – лишь пиар-ход, направленный на подогрев интереса зрителей к шоу.

Мария Вебер

Потенциальной победительнице «Холостяка» 22 года, она из Сочи. Учится в Кубанском государственном университете на факультете журналистики и работает моделью. Также Мария занимается серфингом, у нее есть свой бренд купальников.

Примечательно, что внешне девушка очень похожа на Анастасию Решетову, с которой Тимур расстался осенью прошлого года. Стоит отметить, что именно Мария Вебер первой пришла на знакомство с рэпером в телеэфире, во время этой встречи Тимур Юнусов вел себя весьма трепетно. Он оценил платье девушки с глубоким декольте. Действительно ли именно Марии Вебер удалось покорить сердце Тимати, узнаем из последующих эфиров.