"Фирсов потерял человеческий облик": подруга Легкоступовой – о нападении на яхтсмена

Юрий Фирсов стал жертвой нападения в Турции. Вдовец Валентины Легкоступовой уверяет, что неизвестные избили его в одном из местных отелей. В результате медики зафиксировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы на лице.

На днях Фирсов вернулся в Москву и появился в студии «Пусть говорят». Подруга Валентины Легкоступовой, знаменитый сексолог Елена Перелыгина была шокирована увиденным.

– Юрий Фирсов пожинает плоды своих трудов, – вздыхает Елена. – Он страдает алкоголизмом: этого уже скрыть невозможно. И это пагубное пристрастие угрожает его жизни.

– Мое последнее общение с ним было впечатляющим! Побитый и пьяный: он потерял человеческий облик.

Он говорит, что в Турции его преследуют маньяки, – вздыхает Елена. – Может, это алкогольная агония или белая горячка? Не исключаю, что его состояние от беспробудного пьянства осложнилось галлюцинациями! Возможно, это признак психического заболевания, развившегося на фоне алкоголизации и сопровождающегося манией величия?

Юрий катится по наклонной, это однозначно! – считает психолог. – В этом мире все взаимосвязано. Результаты своих деяний, как в зеркале, можно увидеть в своей жизни.

Перелыгина не верит, что нападение на Фирсова могла организовать дочь Легкоступовой Анэтта.

– Анэтте нет никакого дела до Юры, – говорит Елена. – Она занимается своей жизнью, воспитывает детей. А Юра думает исключительно о выпивке. Очень правильно, что Анэтта не хочет с ним общаться. Честно говоря, мне самой с ним рядом находиться неприятно. Терпеть не могу алкоголиков!