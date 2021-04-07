Поступил сигнал: квартиру Легкоступовой хотели вскрыть неизвестные

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов продолжает жить в квартире, где они когда-то были счастливы с покойной певицей. Этот факт не устраивает многих, в том числе других наследников звезды.

Фирсов признался, что недавно в квартиру Валентины пытались проникнуть неизвестные. О неприятном инциденте Юрий Фирсов сам рассказал корреспонденту Sobesednik.ru

– Я установил в квартире камеры видеонаблюдения, – рассказывает Юрий. – Они все четко пишут. Если кто-то совершает попытку зайти в квартиру, мне сразу же поступает сигнал.

– Он уже срабатывал?

– Да. Не так давно кто-то пытался зайти в квартиру.

– Может, это были дети Легкоступовой – Матвей с Анеттой?

– Нет, не они, а другие люди. Я их не знал.

Поэтому прямо в камеру спросил: «Кто вы такие? Чего хотите?» Они ушли.Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему.

Фирсов уверяет: он не против, если в квартире вместе с ним будут проживать и другие наследники Легкоступовой. По закону это ее дети Матвей и Анетта, а также пожилая мать.

– Естественно, они имеют право там жить, – говорит Юрий. – По закону им принадлежит треть квартиры. Но для начала они должны оплатить свою долю долгов по коммуналке, которые погасил я. Да и зачем им снова сверлить замки, когда ключи есть у моего адвоката? Достаточно только оплатить за коммуналку. Пока все оплачиваю я единолично.

Напомним, что недавно появились результаты экспертизы, в которой была озвучена настоящая причина смерти звезды. Выяснилось, что Легкоступова скончалась из-за полиорганной недостаточности, вызванной многолетним употреблением алкогольных напитков.

Эксклюзивное интервью с Юрием Фирсовым читайте в ближайшее время на сайте Sobesednik.ru.