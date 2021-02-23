Новые замки и рюкзак с деньгами: стали известны подробности борьбы за наследство Валентины Легкоступовой

Вот уже полгода прошло с того момента, как не стало известной российской певицы Валентины Легкоступовой. С тех самых пор вокруг странной и во многом запутанной истории ее смерти точатся самые разные разговоры. К примеру, некоторые родственники Валентины Валерьевны считают виновником ее смерти ее последнего супруга, яхтсмена Юрия Фирсова. Впрочем, официальное следствие не считает вдовца причастным к полученным исполнительницей хита «Ягода-Малина» травмам. Сам он от любых обвинений в свой адрес открещивается, однако с дочерью покойной супруги все-таки конфликтует.

Так, еще недавно Фирсов рассказывал о том, что его фактически выставили на улицу. «Некрасиво, когда тебя выставляют бомжом на улицу», – сетовал мужчина, объясняя свое стремление побороться за часть наследства покойной певицы. Однако, как утверждает адвокат Сергей Жорин, на самом деле яхтсмен в буквальном смысле оккупировал квартиру супруги и даже сменил в двери замки.

Как утверждает звездный правозащитник, вдовец Легкоступовой совершенно не планирует покидать ее квартиру. Юрист добавил, что последний муж артистки готов на любые ухищрения, лишь бы оставить ее недвижимость в своей собственности.

«Удивителен тот факт, что Фирсов всех вокруг обвиняет в непорядочности – детей Валентины Валерьевны, ее маму, а теперь еще и представителей Следственного комитета. В то же время, прожив с ней в браке чуть более месяца, он первым прибежал к нотариусу, чтобы получить свидетельство для будущего вступления в наследство. Более того, уже через час после получения этого свидетельства он вскрыл замки в квартире умершей супруги, установил новые замки и объявил, что теперь там живет он», – подчеркнул Жорин.

Адвокат отмечает, что 57-летнему яхтсмену попросту некуда больше податься, а потому он и решил «вцепиться» в квартиру Легкоступовой. «Он сменил замки и заявил, что ему негде жить, дескать, он почти бомж», – добавил Жорин.

Примечательно, что квартира, о которой идет речь, ранее была опечатана правоохранителями. Тогда Фирсов утверждал, что в доме покойной жены остаются его вещи, в том числе рюкзак с крупной суммой наличных. Сейчас же яхтсмен немного сменил риторику, и заявляет, что вместо 30 тысяч евро у него есть лишь 19 тысяч.