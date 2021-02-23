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Новые замки и рюкзак с деньгами: стали известны подробности борьбы за наследство Валентины Легкоступовой

Шоу-бизнес
16:23, 23 февраля 2021

Новые замки и рюкзак с деньгами: стали известны подробности борьбы за наследство Валентины Легкоступовой
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press

Вот уже полгода прошло с того момента, как не стало известной российской певицы Валентины Легкоступовой. С тех самых пор вокруг странной и во многом запутанной истории ее смерти точатся самые разные разговоры. К примеру, некоторые родственники Валентины Валерьевны считают виновником ее смерти ее последнего супруга, яхтсмена Юрия Фирсова. Впрочем, официальное следствие не считает вдовца причастным к полученным исполнительницей хита «Ягода-Малина» травмам. Сам он от любых обвинений в свой адрес открещивается, однако с дочерью покойной супруги все-таки конфликтует.

Так, еще недавно Фирсов рассказывал о том, что его фактически выставили на улицу. «Некрасиво, когда тебя выставляют бомжом на улицу», – сетовал мужчина, объясняя свое стремление побороться за часть наследства покойной певицы. Однако, как утверждает адвокат Сергей Жорин, на самом деле яхтсмен в буквальном смысле оккупировал квартиру супруги и даже сменил в двери замки.

Как утверждает звездный правозащитник, вдовец Легкоступовой совершенно не планирует покидать ее квартиру. Юрист добавил, что последний муж артистки готов на любые ухищрения, лишь бы оставить ее недвижимость в своей собственности.

«Удивителен тот факт, что Фирсов всех вокруг обвиняет в непорядочности – детей Валентины Валерьевны, ее маму, а теперь еще и представителей Следственного комитета. В то же время, прожив с ней в браке чуть более месяца, он первым прибежал к нотариусу, чтобы получить свидетельство для будущего вступления в наследство. Более того, уже через час после получения этого свидетельства он вскрыл замки в квартире умершей супруги, установил новые замки и объявил, что теперь там живет он», – подчеркнул Жорин.

Адвокат отмечает, что 57-летнему яхтсмену попросту некуда больше податься, а потому он и решил «вцепиться» в квартиру Легкоступовой. «Он сменил замки и заявил, что ему негде жить, дескать, он почти бомж», – добавил Жорин.

Примечательно, что квартира, о которой идет речь, ранее была опечатана правоохранителями. Тогда Фирсов утверждал, что в доме покойной жены остаются его вещи, в том числе рюкзак с крупной суммой наличных. Сейчас же яхтсмен немного сменил риторику, и заявляет, что вместо 30 тысяч евро у него есть лишь 19 тысяч.

«Полагаю, что он просто пытается уже вынудить сотрудников СК РФ выдать ему этот рюкзак до окончания следственных мероприятий, хорошо понимая, что эти деньги являются частью наследственной массы и, как минимум, должны быть разделены между всеми наследниками», – пояснил юрист.

 

Теги: #Легкоступова #Юрий Фирсов

Рубрика: Шоу-бизнес

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Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press

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Новые замки и рюкзак с деньгами: стали известны подробности борьбы за наследство Валентины Легкоступовой
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