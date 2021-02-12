"Люблю ее до сих пор": вдовец Легкоступовой ушел в монастырь

Три недели Юрий Фирсов прожил в абхазском ските.

Последний муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов никак не может оправиться после смерти звездной жены. На днях Фирсова заметили в монастыре. Неужели он решил отдалиться от мирской жизни? Корреспонденту Sobesednik.ru Юрий рассказал всю правду.

– Я действительно почти три недели провел в Абхазии в закрытом монастыре, – рассказывает Юрий. – Там пропускная система. Это больше даже не монастырь, а скит для монахов. Все это время молился за упокой души Валентины. Пробыл в монастыре до середины января и вернулся в Москву.

По словам Фирсова, мыслей о том, чтобы навсегда отказаться от мирской жизни, у него нет.

– Насовсем в монастырь не собираюсь: у меня дел по горло, – продолжает Фирсов. – Когда мне говорят, что я планировал историю по отъему жилой площади Валентины, я прихожу в недоумение. У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности? Такую глупость могла только Анетта (дочь Валентины. – Авт.) придумать.

С детьми Легкоступовой Фирсов наладить общение не смог до сих пор. Хотя он уверяет, что не против потепления в отношениях и с Матвеем, и с Анеттой.

Юрий Фирсов//фото: скриншот Youtube

– Я пишу, звоню, но мне никто не отвечает, – вздыхает Юрий. – Все происходит в одностороннем порядке. У меня есть все смс, звонки…

Я даже не знал, где похоронена Валюша! Родственники не информируют, что происходит, вообще!

По словам Фирсова, от трагической смерти Легкоступовой он не может отойти до сих пор. Если бы повернуть время спять и все изменить… Сейчас он видится с Валентиной только во снах.

– Валюша мне снится редко, но метко, – говорит Фирсов. – Обычно это происходит в тяжелые моменты жизни. Как будто она мне что-то подсказывает, как поступить в той или иной ситуации!

Фирсов признается, что чувства к Валентине у него не прошли до сих пор. «Я до сих пор ее люблю!» – уверяет Юрий.