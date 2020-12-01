Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым

Обстоятельства смерти певицы Валентины Легкоступовой многие до сих пор считают довольно странными. К примеру, родственники исполнительницы знаменитого хита «Ягода-Малина» все еще пытаются разобраться в том, что же действительно могло произойти в тот злосчастный день, когда заслуженную артистку госпитализировали с травмами. Более того, они продолжают считать главным виновником смерти звезды ее последнего супруга – яхтсмена Юрия Фирсова.

После того как Валентина Валерьевна впала в кому в больницу, то есть, незадолго до ее смерти, ее дочь Анетта получила в свое распоряжение все личные вещи матери. Кроме кошелька и документов среди них нашелся и мобильный телефон артистки, в котором женщина впоследствии обнаружила довольно странную переписку матери с мужем. Эта переписка, к слову, помогла Анетте узнать, при каких обстоятельствах Легкоступова познакомилась с Фирсовым.

Как оказалось, впервые тогда еще будущие супруги установили контакт в социальных сетях, после чего обменялись телефонами и продолжили общение в мессенджере. Юрий Фирсов в первые же дни знакомства с артисткой признался, что он женат, однако свой брак называл формальностью, утверждал, что они с супругой давно не живут вместе, а встречаются довольно редко и лишь ради решения определенных формальностей. Единственное, что, по словам Фирсова, они с женой делают вместе – это воспитание общей дочери.

Позднее, когда отношения между ними перешли на «новый уровень», Легкоступова предложила своему избраннику официально развестись, аргументируя это тем, что она не желает быть любовницей. По той же переписке стало понятно, что Юрий Фирсов был разгневан этим требованием, он даже прислал артистке аудиосообщение, в котором признался, что сильно разочарован ее позицией и даже позволил себе обматерить ее.

«Я глупец, повелся на твою провокацию. Уже планировал наше проживание – все равно где, лишь бы вместе», – сетовал Фирсов в переписке.

Примечательно, что в переписке матери и Фирсова дочь знаменитости сумела найти моменты, которые проливают свет на звучавшие в адрес мужа артистки обвинения в том, что он якобы спаивал избранницу. Отчасти это оказалось правдой.

Анетте, к примеру, удалось выяснить, что Юрий Фирсов действительно периодически предлагал ее матери выпить вместе, однако та постоянно отказывалась, поскольку не переносила алкоголь. Однако яхтсмен нашел другой рычаг давления на избранницу. Иногда он просто отправлял ей снимки очень красивых женщин и хвастался, что сотрудничает с ними.

«Ревнуешь. Зря. Хотя нет, ревнуй, держись в тонусе», – писал он певице.

В связи со вскрывшимися обстоятельствами дочь Влентины Легкоступовой утверждает, что Юрий Фирсов может иметь прямое отношение к смерти ее матери. По ее словам, до встречи с яхтсменом артистка практически никогда не выпивала, а тут вдруг ушла в настоящий запой, да еще и на несколько дней. Именно во время этого «пьяного загула» она и получила травмы, которые оказались для нее смертельными. Между тем сам Фирсов, видя, в каком состоянии находится его избранница, даже не стал вызывать врачей.

В эфире «Первого канала» Анетта даже заявила, что если бы ее матери была своевременно оказана помощь, та могла бы остаться в живых. В связи с этим женщина планирует продолжать свое расследование, чтобы разобраться во всех деталях произошедшего с матерью.