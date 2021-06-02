"Сама со всеми переспала, гадкая!": в Сети проклинают Проклову после слов о домогательствах

После того, как известная российская актриса Елена Проклова откровенно призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств знаменитого артиста, в Сети начали появляться все более новые разоблачения. Сама звезда считает положительным тот факт, что о насилии стали чаще говорить публично.

В связи с этим она даже появилась в студии ток-шоу Андрея Малахова, где в очередной раз подчеркнула, что решила хранить эту тайну полвека и не хотела признаваться, поскольку человек, который приставал к ней, был жив, женат и растил детей. Проще говоря, Елена Игоревна опасалась, что ее признание негативно отразится на жизни мужчины.

«Это совершенно не случайное признание. Я с этим глубоко в душе жила много лет, но потом поняла, что отношение к этому необходимо менять. В обществе заложена похоть, только девочка в 15-летнем возрасте мечтает найти любовь, а не мужика, справляющего нужду», – заявила артистка.

Примечательно, что после того, как Проклова решила сделать эту историю достоянием широкой общественности, но не стала называть имени своего обидчика, пользователи социальных сетей довольно быстро провели собственное расследование. В результате, сопоставив факты, даты и тех, кто в те времена снимался с Еленой Прокловой, они заподозрили, что речь могла идти об Олеге Табакове. Как бы там ни было, официального подтверждения эта версия никогда не найдет, между тем многие из них упрекают актрису за ее поступок.

К примеру, в социальных сетях Прокловой устроили настоящий разнос, напомнив артистке о том, как она еще совсем недавно рассказывала о своей бурной личной жизни и связях с самыми разными артистами, многих из которых уже нет в живых. Часть из комментирующих и вовсе убеждены в том, что эту историю Елена Игоревна придумала только для того, чтобы снова привлечь к себе внимание и заработать денег на разного рода ток-шоу.

«Мда, живи себе, работай, играй, снимайся, книжку напиши о своих романах, любовниках и изменах, а потом ещё и покойника во всех грехах обвини»; «Кого спасла? Кому лучше сделала? Не понятно. Лучше бы в церковь сходила или к психологу, чем всем этим прилюдно трясти»; «Ее давно никто не зовёт сниматься, поэтому, что ей ещё остаётся делать?! Только по шоу и ходить»;

«Лживая по всем каналам бегает деньги собирает, хороший сценарий придумала на старости – через годик расскажешь, как потеряла девственность какой актёр на неё залез»;

«Да, она после этого, что она рассказала, почти со всем шоу-бизнесом переспала, с её же рассказов. Гадкая!»; «Оголодала одиночка, мужика бы ей, а теперь обиженка льёт грязь, позорище!»; «А до этого на всю вселенную рассказывала, как со всеми известными актерами переспала. Что-то тогда не вспоминала этот случай. Тем более все уже умерли. И ответить не могут»;

«Три года он её домогался, и она не была против, а сейчас опомнилась!»; «Не известно, правду говорила или нет, но уважение потеряла. Лучше бы молчала, зачем в грязном белье копаться. Когда был жив, то молчала, а теперь оперилась. Фу»;

«Если бы противно было, и травма осталась из детства, не стала бы она кувыркаться со всеми подряд в постели. Обыкновенная ш. А может никого у неё и не было, так пуху на себя накидывает. Вроде я такая растакая, все влюблялись в меня. Выдает желаемое за действительное»; «Новых ролей нет, вот как-то надо на жизнь деньги зарабатывать. Потому и решила Елена такими рассказами денег срубить. Но я считаю, что пошло это, тем более, очернять человека после его смерти», – пишут возмущенные россияне.