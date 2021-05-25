Все мужчины Елены Прокловой: звездные любовники, мужья и погибшие дети

Сколько мужчин и абортов было в личной жизни любвеобильной актрисы Елены Прокловой, сосчитал Sobesednik.ru.

67-летняя артистка, словно магнитом, притягивала к себе мужчин, в том числе и самых недоступных секс-символов отечественного кинематографа.

Не так давно Елена Проклова шокировала зрителей откровенным признанием. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ она поведала о сексуальных домогательствах со стороны известного мужчины. По словам Елены, над ней совершили сексуальное насилие, когда ей было всего 15 лет. Путем нехитрых вычислений многие решили, что обидчиком Прокловой был Олег Табаков. Сама Елена личность насильника не раскрывает. Но доподлинно известно, что, несмотря на детскую травму, уже во взрослой жизни актрисы было множество мужчин, в том числе и знаменитых. О самых ярких романах в жизни Прокловой – в материале Sobesednik.ru.

Первый муж требовал уйти из актерской профессии

Елена Проклова впервые вышла замуж рано – в 17 лет. Ее избранником стал режиссер- документалист Виталий Мелик-Карамов, который старше ее на 6 лет. Юная Елена быстро забеременела от любимого, но по настоянию своей бабушки сделала аборт. Однако позже в этом браке все же появилась дочь Арина, которой сейчас уже 48 лет. Несмотря на материнство, юная Проклова продолжала играть в театре, чем ее супруг был крайне недоволен. Позже мужчина и вовсе поставил жене ультиматум: Елена должна была выбрать его или профессию. Амбициозная артистка без раздумий ушла от мужа, забрав с собой дочь, и подала на развод после 4 лет брака.

Забеременела и сделала аборт от женатого Яновского

Через 2 года после развода с первым мужем Проклова получила роль в фильме «Сентиментальный роман». Ее партнером по кадру был мечта всех женщин СССР Олег Янковский. Елена была младше звезды кинематографа на 9 лет, но женские чары сделали свое дело – Янковский не на шутку увлекся ею. Однако актер был женат и разводиться не собирался. По словам Прокловой, она и сама не хотела разрушать брак Янковского и даже пошла на большую жертву – сделала аборт.

«Мы вдвоем решили, что не имеем права причинять никому боль, – вспоминает Проклова.

Это мой второй серьезный аборт. Я сделала его 2 сентября, в день своего рождения. Это был тяжелейший день рождения в моей жизни. Он стоял под окном и просил этого не делать, но я категорически решила, что этого не должно быть…

Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью».

В браке с врачом потеряла двоих детей

После разрыва с Янковским Проклова нашла утешение в объятиях врача-натуропата Александра Дерябина. Но этот союз оказался еще более драматичным. В этом браке Елена потеряла двух детей – ее новорожденные близнецы скончались, не прожив в этом мире и минуты. Союз Прокловой и Дерябина просуществовал 4 года, и потеря детей стала завершающим аккордом.

– Для меня Сашина фраза «Что ни делается, все к лучшему» стала ножом, который отрезал отношения, – призналась Елена в программе «На самом деле».

Заставила Андрея Миронова изменить Ларисе Голубкиной

После потери детей у Елены была глубокая депрессия, выйти из которой ей помогла работа и… новый роман. В 1981 году Проклова снималась в комедии «Будьте моим мужем» вместе с секс-символом СССР Андреем Мироновым. Артист серьезно влюбился в Проклову, об их романе вскоре узнали все… в том числе и законная жена артиста. Лариса Голубкина лично приехала на съемочную площадку, чтобы охладить соперницу.

Фото: Global Look Press

– Да, во время съемок был роман… Жена нагрянула, – так Проклова комментировала отношения с Мироновым. – Она приехала на нашу съемочную площадку – красивая, улыбающаяся… Она, конечно, все поняла. Я думаю, и приехала поэтому…

– А Андрюша – трус. Он был трус, он боялся, запереживал… Смешно!

Бросила Миронова ради художника-декоратора

Позже Проклова рассказывала, что на самом деле ее союз с Мироновым разрушила не Голубкина, а ее новый роман с художником-декоратором Александром Адамовичем. Мужчина ради Елены ушел от жены, с которой воспитывал двоих детей.

– В него я влюбилась больше, – признавалась актриса. – Это для вас Миронов – кумир, а для меня он был одним из моих воздыхателей. Я потеряла голову и сказала Миронову: «Андрюша, извини, это все, конец». Потом еще долго были с его стороны и страдания, и уговоры, но вот я такой человек…

Однако отношения с Адамовичем продлились всего 2 года. Художник-декоратор вернулся к брошенной супруге и детям. А вскоре стало известно о его смерти.

Чуть не увела из семьи знаменитого Будулая

Еще один известный мужчина, который не смог устоять перед обаянием Прокловой, – Михай Волонтир, сыгравший роль Будулая в фильме «Цыган». С Еленой артист повстречался на съемочной площадке фильма «Будь счастлива, Юлия!», где они играли семейную пару. Экранные отношения стремительно перешли в реальную жизнь, но, как и в случае с Мироновым, вмешалась супруга возлюбленного Прокловой, после чего ей пришлось отступить.

– Это выглядело, как джентельменские ухаживания, – описывал роман Прокловой и Волонтира оператор фильма «Будь счастлива, Юлия!» Валентин Белоногов. – Но чувств не скроешь, все было понятно. Поскольку фильм снимали в 50 километрах от Кишинева, Михай и Елена жили в гостинице. Как-то проведать мужа приехала Ефросинья. Разразился жуткий скандал. Через полгода Михай и Елена расстались.

С третьим мужем дружит до сих пор

Самыми длительными любовными отношениями в жизни Елены Прокловой стал ее брак с бизнесменом Андреем Тришиным. С ним артистка прожила целых 30 лет. Паре удалось перенести смерть сына, который умер всего через неделю после появления на свет. Супруги нашли в себе силы, чтобы вновь попытаться стать родителями, и попытка оказалась удачной. В 41 год Проклова родила вторую дочь Полину. Однако не так давно и этот брак, преодолевший серьезные испытания, дал трещину. По инициативе Елены произошел развод. Но, по словам актрисы, они с бывшим супругом до сих пор живут в одном доме и поддерживают дружеские отношения.

– Мы как мужчина и женщина расстались несколько лет назад, – рассказывала Проклова в программе «Секрет на миллион». – Оба довольны этим, потому что нам не надо больше врать друг другу, а человеческие отношения у нас остались замечательные. Я бы даже сказала, они лучше, чем были до этого.

По материалам: eg.ru, cosmo.ru, ток-шоу «На самом деле», «Секрет на миллион».