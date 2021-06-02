Певец Виктор Салтыков жестко ответил на обвинения о связи с несовершеннолетней

Виктор Салтыков возмущен выходкой экс-супруги в эфире у Малахова и считает, что его бывшая жена Ирина «сошла с ума».

Певец Виктор Салтыков неожиданно оказался в центре скандала. Его бывшая супруга Ирина в студии Андрея Малахова рассказала о том, что Виктор якобы мог угодить за решетку за связь с несовершеннолетней. Реакция Виктора последовала мгновенно. Он заявил, что Ирина Салтыкова «просто выжила из ума».

Ирина Салтыкова не скрывает: во время брака с ней Виктор регулярно ходил на сторону. Певица утверждает: однажды выяснилось, что одной из его любовниц была несовершеннолетняя девушка. Ирина признается: за это Виктора могли посадить в тюрьму.

– Алиске был год, – вспоминает Ирина. – Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: «Иди в комнату!» А сами они прошли на кухню. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло.

По словам Ирины, выяснилось, что на гастролях у Виктора случилась интимная связь с несовершеннолетней. Вскоре об этом узнал отец девушки. И пригрозил судом.

– Так как я его любила, не думала об измене, – заявила Ирина. – Для меня было главное, чтобы его не посадили.

Сам Виктор Салтыков в шоке от признаний жены. В беседе с Sobesednik.ru певец признался: в реальности такой истории не было. Мол, Ирина уже давно делает все возможное, чтобы его очернить.

Ирина Салтыкова//фото: Instagram

– Вы больше слушайте Ирины рассказы! – возмущается Виктор. – Она про меня что только не рассказывает!

– Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Человек выжил из ума уже! Что об этом говорить?!

– Неужели она все это придумала? – поинтересовались мы у Виктора Салтыкова.

– Это все сказки для детей! – ответил певец.

– А зачем Ирине все это нужно?

– Без понятия. Я не знаю, почему она все это рассказывает. Я уже живу в совершенно другой семье 25 лет. А она все никак не может оставить меня в покое. Обида у нее, наверное, какая-то на меня осталась...