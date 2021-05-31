Причина развода с Асмус: Харламова застали в Сочи в компании известной актрисы

История с разводом известного российского комика Гарика «Бульдога» Харламова с актрисой Кристиной Асмус до сих пор не дает покоя самым преданным поклонникам артистов. Между тем с момента, когда пара оформила официальный разрыв отношений, прошло уже больше полугода. С тех пор, к слову, ходит огромное количество слухов о самых разных избранницах популярного резидента Comedy Club. К примеру, довольно долго ему в «невесты» сватали актрису Яну Кошкину.

Между тем, совсем недавно прессе стало известно о том, что Харламов отправился на отдых с другой знаменитостью, роман с которой ему приписывали еще до развода с Асмус. Речь о Екатерине Ковальчук, с которой комик познакомился во время съемок сериала «Гусар». Поговаривают, что с тех пор артисты не расставались, а уделять друг другу внимание начали еще задолго до того, как было объявлено о разводе Харламова. Более того, по некоторым данным, инициатором развода в минувшем году стала вовсе не Кристина Асмус, о чем говорили многие источники, а именно Гарик, который первым принял решение о подаче документов на развод.

И, судя по всему, информация о романе между Харламовым и Ковальчук получила новое косвенное подтверждение. К примеру, как пишут авторы Telegram-канала «КУРЯТНИК», Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук вместе отдыхают в Сочи. Более того, судя по опубликованным в Сети снимкам, звездная пара проводит время не в одиночестве, компанию им составили не менее известные коллеги: фронтмен группы Little Big Илья Прусикин и вокалистка того же коллектива Софья Таюрская. Последние, как отмечают журналисты, вообще перестали скрывать свои отношения после того, как о них публично рассказала телеведущая Ксения Собчак.