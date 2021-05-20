"Не шути с этим": Рассказавшая о своем недуге Кристина Асмус напугала фанатов

33-летняя Кристина Асмус призналась, что в последнее время перестала спать.Каждую ночь ей удается сомкнуть глаза на два-три часа, а потом она снова отправляется на работу.

По словам Кистины, снотворное ей уже не помогает, а сон обычно бывает поверхностным.

В шутливой манере Асмус поинтересовалась, как долго она сможет просуществовать в таком режиме, и попросила совета у подписчиков.

– Я не сплю. Совсем. Вообще. Никогда. Вернее, сплю... наверное. Но в сутки это может быть час-два. И очень поверхностный сон.

Причём, раньше я засыпала по щелчку пальцев, в любом месте и в любое время! С шумом и светом. Но сейчас... даже таблетки не помогают. Что делать, я не знаю...

Бурная реакция поклонников не заставила себя ждать: коллективное мнение склонилось к тому, что «так и до психушки не далеко»:

«Это может быть начало депрессии», «Не шути с этим ритм серьезный пока молодая да но ничего хорошего износ не принесет следи за сном это важно», «Это типичная бессонница. Можно пить разные травы. Успокоительные. Молиться Богу и призывать на помощь ангелов. Это от образа жизни и работы. Своего рода эйфория. Но может привести к нервному срыву. Так что бороться с этим надо», «Следующая ступень – нервный срыв. Нервная система и гормональная в ночное время не восстанавливается и тут вопрос только в ресурсах организма, на сколько хватит ресурса жить в таком темпе», – наперебой комментировали сочувствующие (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)

Некоторые откровенно советовали ей завести мужчину и больше отдыхать, на что Кристина многозначительно намекала: с мужчиной, мол, проблем нет, а вот отдых бы не помешал.

В числе прочего Кристине советовали использовать гипноз, обратиться к психологу, неврологу, пить корвалол и витамин Д, купить тяжелое одеяло, принимать контрастный душ, съездить в лес и даже родить еще одного ребенка.

Судя по ленте Кристины в соцсетях, работает она в последнее время действительно много, а ест и отдыхает как придется. Даже на майских праздниках, пока все ее коллеги загорали на Мальдивах, Асмус никуда не уезжала и продолжала работать. Возможно, поклонники правы и актрисе действительно пора хорошенько отдохнуть?