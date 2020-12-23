"Плохо ей без Харламова": полуголая Кристина Асмус встревожила фанатов

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались уже достаточно давно, но поклонники творчества девушки до сих пор обсуждают это событие в комментариях под её новыми снимками в Инстаграм. Обсудить действительно есть что — Асмус после развода будто раскрепостилась: чего только стоит её недавний кадр из ванной, где она полностью обнажена, а интимные места прикрывает ногами.

На сей раз Кристина решила полностью не оголяться, но тем не менее вновь сумела удивить своих поклонников, представ на очередном снимке жгучей брюнеткой. От миловидной блондинки, к которой мы все привыкли, не осталось и следа. Из одежды девушка выбрала достаточно откровенный белый корсет, отчётливо подчёркивающий её грудь. Однако не одежда и не цвет волос Асмус привлекли в первую очередь внимание её подписчиков.

Судя по комментариям, поклонники до сих пор связывают такие изменения в её фотографиях с расставанием с Гариком Харламовым, хотя и отмечают её безусловную красоту: «Девушка красивая, вопросов нет. Но с Гариком не стоило бы разводиться. Лучше, я думаю, не найдёшь. А тем более ребёнок общий... Кристина потом это поймёт, но, к сожалению, поздно».