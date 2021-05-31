"Останется на вашей совести": Долина резко ответила пожелавшим ей смерти россиянам

65-летняя певица неодиданно очутилась в центре музыкального скандала.

В одном из своих постов она выложила пение своего ученика Александра Панайотова на экзамене в Московском Государственном институте культуры.

А когда кто-то из комментаторов сравнил его пение с творчеством популярной певицы и блогера Вали Карнавал, не удержалась и резко прокомментировала: мол, сравнивать этих двух исполнителей – все равно что «сравнивать английскую королеву с бомжом в отдаленной деревне, где-нибудь в Урюпинской области».

Поклонники Вали Карнавал, у которой в Instagram почти шесть миллионов подписчиков, засыпали Долину проклятьями и оскорблениями.

Реакция Долиной не заставила себя ждать. Певица обратилась ко всем, кто написал ей «мерзости и гадости», выложив видео, в котором пояснила, что сравнивала не личности двух музыкантов, а исключительно их пение.

«Я сравнила пение, а не персоналии Панайотова и Вали Карнавал – это только сравнение. Я не оскорбляла Валю, и не собиралась этого делать, – заявила Лариса Александровна. – Я ко всем отношусь очень лояльно. поэтому вот все, что вы мне пишите – всякие мерзости в гробу меня видите и желаете мне смерти «чтоб ты сдохла» и так далее, пусть останется на вашей совести...»

Долина заверила всех молодых людей, что с возрастом их музыкальные вкусы и жизненные ценности сильно поменяются и «все это уйдет». Певица также призналась, что удаляет все негативные комментарии со своей страницы, потому что не собирается терпеть «хамство и злобу» от незнакомых людей.

Одной из первых Долину поддержала еще одна любительница поругаться с подписчиками – Лариса Гузеева. Она назвала обидчиков подруги мразями.

Справедливости ради стоит сказать, что конфликт Долиной с Валей Карнавал начался месяц назад на программе Максима Галкина «Музыкалити», где Лариса, не стесняясь в выражениях, разгромила отсутствие образования и пение своей оппонентки. Оскорбленная девушка в ответ не проронила ни одного обидного слова и повела себя очень достойно.

Да и к чему слова, когда есть цифры: поклонников, по крайней мере в Интернете, у «плохо поющей» Карнавал раз в двадцать больше, чем у Долиной и Панайотова вместе взятых.