Лариса Гузеева о первой любви: "Сказал, что выдернет ноги, если еще раз напишу"

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева тщательно скрывает свою личную жизнь и практически не дает интервью. Для нашего корреспондента актриса сделала исключение. Лариса Андреевна вспомнила свою самую первую, но безответную любовь.

– Я училась в восьмом классе, а моя мама в то время была классной руководительницей у девятого «Б». К ней пришел в класс новенький мальчик Юра. У него была такая синяя олимпийка с белыми полосами, как сейчас помню, длиннющие ресницы, золотистые волосы. Он был красив необыкновенно. Насколько он был красив, настолько был идиотом. Он не был даже троечником. Я устраивала маме истерики: «Ради меня поставь ему хотя бы четверку!» Мама говорила: «Он даже на двойку не знает».

– А вы ему нравились?

– В то время я для Урала была какой-то немодной – слишком худая. Сейчас это трудно представить, наверное. Он не обращал на меня внимания. Я ему писала какие-то записки, письма. Однажды он поймал меня и сказал, что выдернет мне ноги, если я еще раз напишу такую глупость.

– Так все и закончилось?

– Прошло 10 лет. Я уже окончила институт, поучаствовала в съемках и приехала домой на каникулы. Еду я в автобусе и вижу: стоит рядом с водителем что-то такое ужасное, с грязными волосами, в штанах, натянутых на плоскую задницу. По-моему, он был в той же олимпийке. Я – человек деталей, когда увидела его руки в ужасно неухоженном состоянии, я просто вжалась в кресло: «Только бы не увидел, только бы не увидел». Он увидел! Мы с ним вышли, купили портвейн, сели у дороги. Он сказал: «Какой я был дурак, женился бы на тебе, сейчас бы в Питере жил». А я думаю, как Господь все-таки правильно распоряжается нашей судьбой, будто пешки расставляет в правильном порядке.