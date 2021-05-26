"Глупая баба!" Лена Миро предрекла Ивлеевой и Элджею скорый развод

Блогер уверена, что музыкант рано или поздно уйдет к Юлии Коваль.

Скандальная блогер Лена Миро в очередной раз прошлась по непростым отношениям блогера Насти Ивлеевой и ее супруга рэпера Элджея. По ее мнению, музыканту, который слегка моложе Анастасии, все еще интересны компьютерные игры. В отличие от жены, Элджей не фанат светских мероприятий, не любитель давать интервью и водить дружбу с Филиппом Киркоровым. Да и на многомиллионных заработках певец, судя по всему, не помешан.

По словам Миро, Настя покинула благоверного и сняла «недорогую» квартиру на Патриарших прудах – всего за 210 000 рублей. Якобы так Ивлеева решила продемонстрировать супругу, как ему будет плохо без нее. Однако, по мнению Миро, Элджей вряд ли осознал тяготы одиночества: у него есть Интернет с танчиками, помощница по хозяйству и его никто «не клюет в темечко», поэтому «урок» Ивлеевой не сработал.

– Пауза в таких отношениях приведёт лишь к разводу, – написала Миро в своем последнем посте. – Настенька совершила стратегическую ошибку, сменив место жительства. Интеллектуальные способности Узенюка не позволят ему сильно об этом жалеть. С глаз долой -- из сердца вон. Как его потом снова убеждать, что ему с тобой будет лучше, когда лучше-то как раз без тебя?

Также Миро по-прежнему уверена, что кошка между супругами пробежала не без участия лучшей подруги Анастасии Юлии Коваль.

Она, как заметили фанаты, давно пропала из сторис Ивлеевой, а сама Настя уже больше месяца не носит обручальное кольцо, которое до этого никогда не снимала с безымянного пальца.

«Где Леха и что с вами?», «Настя, где кольцо?» – не устают вопрошать поклонники. Но Ивлеева предпочитает не замечать назойливых фанатов.

Кстати, недавно она разместила фото с Юлей Коваль, где они пьют коктейль, и странной подписью «Знай врага в лицо».

Поклонники до сих пор в замешательстве, что же произошло между подругами, а Лена Миро не сомневается, что рано или поздно Элджей разведется с женой и уйдет к той, кто помоложе, – Юлии Коваль.

– Ну, если хочешь ты развестись – разводись. Свалить, показав мужу, как ему может быть хорошо без тебя, удел глупых баб, – подытожила Миро.