"Победили Урганта, запретим Элджея": православные взялись за рэпера

8 марта популярный хип-хоп исполнитель Элджей запланировал большой сольный концерт в своем родном Новосибирске. Билеты в Экспоцентр почти раскуплены, но могут зрителям и не пригодиться.

Против выступления Алексея Узенюка (настоящее имя мужа Насти Ивлеевой) выступают те же самые православные активисты движения «Сорок сороков», которые месяц назад устроили Ивану Урганту «веселую жизнь». Тогда они не просто возмутились рождественской шуткой, прозвучавшей в программе «Вечерний Ургант», а подняли большой скандал: составили петицию за лишение телеведущего гражданства, подключили депутатов Госдумы и в результате заставили «Первый канал» извиниться. Это было первой значимой победой организации, которую возглавляет Андрей Кормухин – брат известной певицы Ольги Кормухиной. И уже тогда Sobesednik.ru прогнозировал: спасовавший перед напором православных активистов Ургант станет лишь первой ласточкой, «Сорок сороков» обязательно наметит себе новую жертву. Как видите, мы не ошиблись.

«Этот люмпен открыто травит нас, нашу молодёжь наркоманскими текстовками песен, создаёт образ наркомана в положительном свете, вместо взятия ответственности в сложных ситуациях учит детей брать в руки наркотики, развращает наших девушек и женщин», – кошмарит «Сорок сороков» на своей странице «Вконтакте».

Хип-хоп исполнитель Элджей / фото со страницы vkontakte "Движение СОРОК СОРОКОВ"



В подтверждение опасности, которую якобы представляет Элджей, активисты движения цитируют хиты Узенюка.

Песня «Розовое вино»:

– Я похож на птицу!

– На принца?

– На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…

Песня «Ecstasy»:

– Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь. Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…

Чтобы не допустить концерта Элджея в Новосибирске в Международный женский день, православные активисты, называющие исполнителя «несчастным наркошей», завалили власти Новосибирска обращениями с просьбой запретить выступление. Однако законными методами им этого сделать не удалось.

– Мы написали частные заявления, однако пока не получили на них реакции от правоохранителей, – рассказал Григорий Солдатов, координатор новосибирского отделения движения «Сорок сороков». – Есть реакция на обращение депутата Сергея Сухорукова о том, что оснований для запрета концерта не найдено, но мероприятие обещают под строгим контролем: следить за недопуском несовершеннолетних, записывать видео концерта, в случае исполнения песен с пропагандой наркотиков или нецензурной бранью – составлять административные протоколы.

Однако Григорий Солдатов признается, что православных активистов не устроил ответ правоохранителей. Ссылаясь на проведенные экспертизы, представитель «Сорока сороков» считает, что в песнях Алексея Узенюка содержится пропаганда употребления наркотических средств, разврата, садизма, суицидального поведения.

– Прокурор в порядке ст. ст. 22-25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» может направить организаторам концерта, арендодателям предостережение о недопустимости нарушения закона или представление об устранении нарушений закона, которые обязательны к исполнению любыми коммерческими и некоммерческими организациями. Неисполнение предписания прокурора дирекцией «Экспоцентра» влечёт административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток, при неоднократном нарушении законодательства прокуратура может подать заявление в суд о ликвидации юридического лица, – говорит Солдатов.

И уже лично от себя добавляет: «Все инструменты для ограждения сибиряков от похабщины и разврата в виде концерта наркоши есть, вопрос только в желании».

Лена Горячева