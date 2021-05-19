"Победа не нужна, весь шабаш сюда приедет": россияне отреагировали на Манижу в финале

В голландском Роттердаме проходит музыкальный конкурс Евровидение-2021. В первом его полуфинале приняла участие певица Манижа, представляющая Россию. Она без проблем вышла в финал, который состоится 22 мая.

Напомним, выбор песни Манижи для представления нашей страны на Евровидении приняли в штыки многие россияне, в том числе и представители власти – те же Валентина Матвиенко из Совфеда и Елена Драпеко из Госдумы. Но в соцсетях им четко велели заниматься политикой, а не музыкой.

В вину Маниже вменялись то песня, которая слишком агрессивна, то ее содержание, которое многие не поняли. И уж самым неуместным обвинением были таджикские корни певицы, из-за чего ее всерьез называют «гастарбайтером».

И людям почему-то все равно, что она с самого детства живет в России, имеет российское гражданство, и выросла в интеллигентной семье. Дедушка – писатель, бабушка – психиатр, мама – физик-ядерщик, а папа – врач. Согласитесь, такой набор профессий не очень вяжется со словом «гастарбайтер».

Именно поэтому львиная доля россиян, разобравшись в истории Манижи, всерьез поддерживает ее на конкурсе, тем более что исполняемая певицей песня Russian woman – о тяжелой судьбе русской женщины.

Вот и выход в финал в большинстве своем был принят людьми на ура, хотя нашлись, конечно, и те, кто продолжает хейтить певицу.

«Докатились, гастарбайтеры уже Россию и на Евровидении представляют», – завел старую пластинку в начале обсуждения москвич.

«Почему про русскую женщину поет нерусская?» – поддерживают его.

«Она такой же гражданин России, как и ты. В России все равны. Не позорьтесь! – отвечают им. – И вообще девчонка – умничка и молодец!»

«Солидарен. Я искренне желаю Маниже удачи. Ее образ «Русской женщины», которая «встала и пошла», нравится гораздо больше, чем все современные инстабарышни, которые «сели и разделись», – объясняет уралец.

«Молодец, Манижа. Заставила заткнуться Матвиенко, Драпеко и прочих из СФ. Но теперь лишь бы ей не отдали первое место, иначе придётся этот шабаш у себя принимать», – отметил студент.

«Ваши опасения напрасны. На первое место она не тянет, профессиональные жюри от каждой страны этого не допустят, а мнение телезрителей дают всего лишь 50% голосов. Но гнобить человека только потому, что он нерусский – это некрасиво», – заметил внимательный зритель Евровидения.

«Посмотрите, выиграет, и ей Путин орден даст», – заявляет современный Нострадамус.

«Господа, то есть Израиль с темнокожей заводной певицей вас не смущает?! Манижа еще ладно, но когда в Израиле появились афроевреи?!» – удивляется житель глубинки.

«Вот поэтому я этот конкурс фриков после бородатой бабы не смотрю. Это извращение!» – есть и те, кто случайно прочитал новость.

«Фрик-шоу. По-нашему цирк уродов», – поддерживают его.

«А ведь когда-то на этой сцене выступали две семейные традиционные пары – ABBA», – ностальгирует песионер.

«Я так понимаю, про Евровидение пишут, чтобы не писать про аквадискотеку? – уточняет сибиряк. – Тогда меня совсем не удивляет, что коррупцию у нас в стране расследуют экстремисты и иноагенты».