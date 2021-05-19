Продюсер Олеся Сазыкина заявила о скором распаде группы "Иванушки International"

Музыкальный продюсер сообщила Sobesednik.ru новость, способную шокировать весь мир шоу-бизнеса и поклонников легендарной группы «Иванушки International», отметившей недавно 25-летие.

По мнению Олеси Сазыкиной, Кирилл Туриченко, который ярко выступил во втором сезоне шоу «Маска» на НТВ, вскоре может покинуть группу, и продюсер Игорь Матвиенко озабочен сохранением коллектива.

Несколько дней назад в прессу просочились фотографии скандальной квартиры покойного участника группы «Иванушки» Олега Яковлева. Сообщается, что гражданская жена артиста Александра Куцевол все-таки выехала из жилья своего возлюбленного, за которое сражалась несколько лет.

Александра Куцевол и Олег Яковлев//фото: Global Look Press

Где сейчас может проживать Саша и почему она, скорее всего, осталась без помощи со стороны других «Иванушек» и Игоря Матвиенко, Sobesednik.ru рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

Напомним, что квартиру на Дербеневской набережной Олег Яковлев завещал своему другу – актеру Роману Радову. Однако Александра Куцевол выезжать оттуда не хотела и пыталась доказать, что у нее тоже есть права на это жилье.

Но, видимо, недавно силы гражданской жены Яковлева иссякли, и она решила сдаться. Сообщается, что Куцевол забрала из квартиры все вещи. Кроме гардероба покойного возлюбленного, она забрала ставни из красного дерева, а также прихватила с собой предметы искусства.

– То, что сейчас переживает Саша, – настоящий ад, – вздыхает Олеся Сазыкина, которая утверждает, что когда-то работала с «Иванушками». – Скорее всего, она взяла кредит в каком-то банке и сейчас вынуждена снимать квартиру.

Говорят, что она забрала все вещи, и даже те, что ей не принадлежат. Но ведь непонятно вообще, что там было ее, а что нет. Мне Сашку очень жалко. Не понимаю, как у нее хватает духа все терпеть – не спиться, не сколоться, не снюхаться, а продолжать жить!

Олеся Сазыкина // Фото: стоп-кадр, Youtube-канал МузТВ

Сазыкина утверждает, что Куцевол никто не оказывает материальной помощи в ее непростой жизненной ситуации.

– На Сашу все уже давно забили большой болт, – сетует собеседница. – Она была всем интересна только тогда, когда поддерживала Олега в его сольной карьере. А он с ней так обошелся! Я думаю, что он ее не любил.

Что касается Игоря Матвиенко, то ему бы сейчас группу «Иванушки» спасти. После участия Кирилла Туриченко в шоу «Маска» есть большая вероятность, что он уйдет из группы. Ему, на мой взгляд, уже нечего ловить в «Иванушках», ведь у него появились такие друзья как Юсуф Эйвазов, выступавший на проекте в образе Ламы, и Филипп Киркоров.

– Боюсь, что вскоре группа может развалиться. Андрей Григорьев-Апполонов когда-то говорил, что он помогает Саше. Но ведь и он уже не так много сейчас зарабатывает, как раньше, а последним он явно не будет делиться с Сашей.

Может быть, «Иванушки» еще и продержатся какое-то время на плаву, но Носорожка (Кирилл Туриченко) скоро добьется большого успеха как сольный артист и группа ему станет не нужна, – заключила Сазыкина к огорчению поклонников группы, отметившей в прошлом году 25-летний юбилей.