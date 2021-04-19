"Носорога слили специально!": зрители "Маски" требуют вернуть Кирилла Туриченко

На шоу «Маска» прошел первый полуфинал, в котором разоблачили артиста, выступавшего в костюме Носорога. Им оказался участник группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. Сняв маску, певец не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на глазах у жюри и всей страны.

Как выяснилось, большинство телезрителей плакали вместе с ним, так как остались недовольны тем, что Туриченко пришлось покинуть проект. В комментариях под видео они требуют вернуть Кирилла в шоу.

То, что под маской Носорога скрывался именно Туриченко, ни для кого из членов жюри не стало сюрпризом. Перед разоблачением Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия, Александр Ревва и Филипп Киркоров практически в один голос назвали имя талантливого «Иванушки».

– Я всегда думал об этой финальной речи, – произнес 38-летний Кирилл Туриченко в слезах, сняв маску. – Я очень рад, что стою на этой сцене. Я думал, что вылечу раньше, честно говоря.

– Но тот шанс, который мне дали здесь – проявить себя, и как это произошло, как вы это почувствовали – мне это очень дорого. Мне этого не хватало.

Спасибо за слова, которые вы мне говорили. Вы безумно крутые. Спасибо НТВ и «Маске», что дали мне этот шанс.

Жюри в ответ, как могло, попыталось приободрить талантливого участника проекта.

– Что-то заканчивается для того, чтобы что-то другое могло начаться, – обратился к «Иванушке» Киркоров. – Миллионы сейчас ахнули у экрана, они и не подозревали, что ты так можешь!

Как оказалось, зрители у экранов действительно «ахнули», восхищаясь талантом Кирилла, но также они обвинили жюри шоу в несправедливости по отношению к Носорогу.

«Такое ощущение, что его слили, – написала одна из зрительниц под видео полуфинала «Маски». – Члены жюри давно предполагали, что там Кирилл. Но можно же было другие версии накидать. Сказать, типа, не узнаем и оставить Носорога дальше выступать.

Такой талант можно смотреть и слушать бесконечно, но они поняли, кто это, и выкинули, с большей долей вероятности, специально.

Пел же шедеврально! Зависть, что ли, задавила, что никто так не может, вот и выкинули, чтобы лучшим не стал и до конца не дошел. Плохое жюри, нечестно! Отвратительные выступления Неваляшки им нравятся, а парня, до которого им самим, как до луны, слили!»

«Носорог – победитель! Без него и шоу смотреть не хочется, – вторит другой недовольный интернет-пользователь. – Мне теперь вообще по барабану, кто там и под кем. Всех голосистых поубирали. И вообще следующий сезон не хочу смотреть, а то расстраиваешься – все равно безголосых вытянут».

– Это какой-то сюр. Где подписать петицию о возвращении Носорога в шоу? – высказалась еще одна поклонница таланта Кирилла Туриченко.