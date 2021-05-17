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Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры

Шоу-бизнес
19:30, 17 мая 2021

Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Выход судебного постановления о том, что бывшая жена и дети Иосифа Пригожина выписаны из своей квартиры, – самая обсуждаемая новость в шоу-бизнесе. Скандал с квартирами в семье известного продюсера, члены которой якобы задолжали крупную сумму микрофинансовой организации, длится уже не первый год. Только сейчас он пришел к завершению, но выписанные не спешат оставлять свой дом в центре Москвы.

Старшая дочь продюсера Даная Пригожина рассказала Sobesednik.ru подробности ситуации, в результате которой может стать бомжом.

– Все верно, на днях от приставов мы получили уведомление о том, что нас выписали из квартиры, – подтвердила Даная Пригожина в беседе с нашим корреспондентом.

– Если бы я не влезла в эту ситуацию, а папа бы не занялся поиском адвокатов, не впутали бы телевидение, – мы давно бы потеряли дом.

Более полугода моя семья не предпринимала никаких действий, так как микрофинансовая организация первые свои суды проводила без нас, лишь только на шестом суде мы узнали о происходящем. Очень помог папа, с его помощью мы смогли приостановить деятельность МФО. Прописку мы сохраняли около двух лет.

С начала всех этих разбирательств и до сегодняшнего дня мы живем у себя дома. Мы еще будем бороться. Дело не только в квартирах, одну квартиру они у нас все-таки забрали, они ведь еще забрали деньги, которые мы выплатили им, еще и вешают на нас долг.

– Поясню, мы выплатили им 6 миллионов рублей, мы ничего никому не должны были, платили все вовремя, они просто занимаются отъемом жилья, вот и все, – продолжает утверждать Даная Пригожина.

Почему наше государство позволяет таким организациям существовать? Мы сейчас будем бороться за то, чтобы нам хотя бы вернули то, что мы выплачивали, раз они забрали наши квартиры. Мы не будем им с легкостью все дарить, пока они там смеются.

– Как вы вообще на них вышли, да еще и квартиры им доверили?

– Много лет назад мы уже работали с этой организацией микрозаймов. Тогда мы выплатили задолженность за несколько месяцев, да, они взяли внушительные проценты, но других проблем не было. Здесь же у нас что получилось: мы взяли заем, выплачивали каждый месяц положенную сумму. Но тут мой дед захотел срочно получить свою долю от нашей квартиры, нам пришлось ее выкупать. Вскоре он умер, а мы из-за этого его решения заложили и вторую квартиру, где жила моя бабушка, где я провела свое детство.

Мы не хотели во все это лезть, но другого выхода у нас уже не было. Квартиру, где жила бабушка, они забрали полтора года назад, все быстро провернули, мы моргнуть и не успели, как ее выселили. С нашей было сложнее, ведь у нас живут два инвалида, они даже кредит не имели права выдавать из-за этого. У нас остался один день, чтобы собрать свои вещи.

– Так каким образом, если вы все выплачивали, квартиры оказались практически в руках людей из той организации?

– Как они нам сами сказали: «Это наш бизнес».

– Они просто вызывали маму на подпись каких-то документов, подсовывали ей там кипу бумаг, в итоге она подписала документ о купле-продаже, он даже выглядел иначе, не как должен.

Если бы мама хотела продавать, она бы так и сделала. Зачем ей за копейки отдавать свои квартиры непонятно кому?

 

Нужно долбить по всем фронтам, снимать еще программы. Благодаря «Пусть говорят» мы смогли отсрочить все это дело на два года. Ладно мы: мы хоть адвокатов наняли, у нас есть знакомства. А простые люди, без связей, которые остались без копейки, им что делать в такой ситуации? Об этом нужно говорить! Папа тоже считает, что эту проблему нужно освещать, мы далеко не одни в такой беде.

Теги: #Знаменитости #Иосиф Пригожин #скандалы в шоу-бизнесе #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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