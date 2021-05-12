"Розовый сейчас мой любимый цвет": Киркоров "перевоспитался" и перестал материться

Поп-король российской эстрады отметил 54-летие.

Обычно в свой праздник поп-король устраивает грандиозный концерт, а затем закатывает шумную вечеринку до утра в лучшем заведении Москвы. Но в этот раз он решил обойтись без громких мероприятий. На какой возраст ощущает себя поп-король и какие страхи перенеслись в его взрослую жизнь из детства, выяснил Sobesednik.ru.

У Филиппа Бедросовича дел невпроворот. Весь апрель у него ушел на подготовку его новой протеже – певицы Натальи Гордиенко – к поездке в Роттердам, где с 18 по 22 мая пройдет Евровидение. Артистка на песенном конкурсе будет представлять Молдавию. Филипп написал для своей подопечной песню и переживает за нее, словно за себя.

– Конкурс пройдет в непростых условиях пандемии, – вздыхает Киркоров. – Там будут достаточно серьезные ограничения, но, думаю, это не помешает Наташе хорошо представить нашу песню Sugar. Надеюсь, Россия проголосует за Молдавию.

Наталье Гордиенко сейчас 33 года. Филипп признается, что это именно тот возраст, на который он и сам себя ощущает.

– На сегодняшний день для меня самый главный подарок – не растерять тот самый маленький круг близких людей, который с годами сужается все больше и больше, – продолжает Киркоров. – Я очень дорожу своими друзьями, не разбрасываюсь ими. На день рождения в этом году собрал только их. Но в следующем году я буду дважды отличником – мне исполнится 55. Надеюсь, буду иметь возможность гульнуть красиво с концертом. Но я давно задал себе установку: мне навсегда останется 33. Именно столько мне исполнилось в 2000 году. Я тогда делал все, что хотел, у меня все получалось. И я пообещал себе, что в этом состоянии души задержусь.

Филипп поведал, что во многом берет пример со своего папы. Пожилой Бедрос Киркоров не так давно переболел коронавирусом. Но, несмотря на это, отец Филиппа смог выйти на сцену в проекте «Маска» и примерить на себя образ Султана из диснеевского мульт-фильма «Аладдин».

– Папе в следующем году 90 лет, – говорит Филипп. – Он меня так удивил на «Маске»! Хотите верьте, хотите нет, но я не знал, что он там будет! Не ожидал, что в нем столько жизненной энергии. Когда он снял маску, я чуть сознание не потерял! Такую реакцию не сыграть, да и я не актер Лоуренс Оливье, чтобы уметь это делать. Я человек эмоций!

Филипп Киркоров на сцене уже более 30 лет. За это время было всякое, в том числе и скандалы, связанные с его именем. Все помнят, как в 2004 году он выгнал с пресс-конференции журналистку Ирину Ароян за то, что та задала ему, по его мнению, некорректный вопрос. Фраза Киркорова «Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон» ушла в народ. Филипп утверждает, что хоть он и чувствует себя в возрасте «слегка за 30», что-то в нем все-таки поменялось.

– Розовый сейчас мой любимый цвет, потому что я смотрю на мир в розовом цвете, – с улыбкой произнес Киркоров.

Сейчас поп-король старается ругательные слова произносить как можно реже.

– Если я споткнусь перед выходом на сцену, то обязательно что-то произойдет, – делится артист. – Но я, как в фильме «Бриллиантовая рука», тут же произношу фразу «Черт побери», и сразу все проблемы уходят.

Главным вдохновением Филиппа являются его дети: девятилетняя дочь Алла-Виктория и восьмилетний сын Мартин-Кристин.

– Алле-Виктории в следующем году будет 10 лет, – констатирует счастливый отец. – Через три-четыре года это будет леди, с которой не стыдно выходить в общество. У нее уже сейчас есть женихи. Но я их не буду от нее «отстреливать». Сколько ни отстреливай, дети все равно наступают на собственные грабли.

Киркоров признался, что на генетическом уровне передал своему сыну неприятную фобию, от которой и сам страдает по сей день.

– Я не люблю темноту в прямом и переносном смысле, – сетует Филипп. – Когда я был маленький, у меня возле кровати стоял маленький светильничек. От тепла он крутился и в нем по кругу плавали рыбки. Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор – засыпаю под звуки очередной программы. Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком.