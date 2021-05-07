Все дело в Алине Кабаевой? Экс-супруга Александра Липового порадовалась смене имени

Еще недавно брак между моделью Сашей Кабаевой и кикбоксером Александром Липовым, успевшим за это время отсидеть в тюрьме, казался поклонникам пары идеальным во всех смыслах. Тем неожиданнее для них были известия о расставании пары, появившиеся еще осенью минувшего года.

Впрочем, жизнь продолжается у обеих знаменитостей, просто теперь фанаты следят за ними по отдельности. К примеру, не так давно брюнетка поделилась с поклонниками новостями о том, что сумела, наконец, исполнить давнюю мечту и сменить имя на Александра. Теперь Кабаева стала Сашей не только по желанию, но и официально.

В чем причина такого решения, скорее всего, никто толком и не узнает. Но есть один примечательный факт: до смены имени знаменитость по паспорту была Алиной Кабаевой, а потому, вероятнее всего, хотела как-то отстраниться от полного совпадения с именем и фамилией знаменитой российской спортсменки, а ныне политика и медиаменеджера.

«Официально теперь я Александра Кабаева. Решила сменить фамилию супруга на свою девичью, а заодно и имя. Можете поздравлять», – пишет модель в посте на своей страничке в социальной сети Instagram, сопроводив этот пост соответствующим снимком с документами в руках.

Модель Алина Кабаева сменила имя

К слову, сейчас Саша Кабаева одинока и, судя по всему, пока не торопится заводить новые отношения, выбрав в качестве жизненных приоритетов заботу о сыне и карьеру.

Их официальный брак с Александром Липовым продлился без малого четыре года. За это время супруги обзавелись сыном Демидом, однако стоило малышу отметить свой первый день рождения, как отношения между его родителями начали давать одну трещину за другой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Kabaeva | 🄺🄰🄱🄰🄽 (@sashakabaeva_official)

Липовой, к примеру, обвинял бывшую супругу и ее родню в распространении грязных сплетен за его спиной.