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05 мая, среда

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04 мая, вторник

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"Риск инсульта": состояние Успенской резко ухудшилось из-за раздела имущества с мужем

Шоу-бизнес
17:18, 07 мая 2021

"Риск инсульта": состояние Успенской резко ухудшилось из-за раздела имущества с мужем
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Sobesednik.ru узнал последние новости о проблемах со здоровьем певицы Любови Успенской. По словам друзей, она чахнет на глазах.

Грядущий раздел имущества Любови Успенской с мужем обещает стать самым громким скандалом в шоу-бизнесе за последнее время. Напомним, что отец единственной дочери «королевы шансона» Александр Плаксин требует ровно половину от всего, чем владеет на сегодняшний день его звездная жена. Мужчина планирует разделить загородный особняк певицы, а также деньги на ее счетах.

Желание супруга разделить имущество стало для Любови полной неожиданностью. Артистка в беседе с Sobesednik.ru призналась, что муж, который уже больше года живет в Америке, «хочет ее уничтожить».

– Состояние Любы оставляет желать лучшего, – рассказали нам в окружении звезды последние новости о здоровье Любови Успенской. – Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра – нож в спину. Ведь в последние годы он фактически не работал, жил полностью за ее счет. После громкой истории с дочерью Александр уехал в США. И вот теперь нанес ей такой удар.

– Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс.

Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело. Крайне тяжело.

Сама королева шансона о своих проблемах со здоровьем не говорит. Успенская готовится к большому туру по стране, который планирует назвать «По полю». Этот хит ей написала знаменитая советская актриса Наталья Лапина. Что касается супруга, то отдавать ему кровно заработанные средства певица не спешит. Она уже наняла адвоката, который должен помочь ей уладить все вопросы.

Напомним: недавно выяснилось, что квартира в США, за которую Успенская исправно платила ипотеку на протяжении двадцати лет, на самом деле ей не принадлежит. Оказывается, Плаксин оформил ее на себя без ведома звезды. За это Любовь Залмановна хочет упрятать его за решетку.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Успенская #новости шоу-бизнеса #новости звезд #дочь Успенской #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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