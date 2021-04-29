"Плаксину грозит тюрьма": Успенская собирается посадить мужа

Люба Успенская не может найти себе места из-за раздела имущества, на котором настаивает ее супруг Александр Плаксин.

Он требует ровно половину от всего, чем владеет его звездная супруга. При этом роскошная квартира в США за 2 млн долларов, которую семейная пара купила 30 лет назад, делиться не будет.

Адвокат звезды Александр Бенхин сообщил, что Плаксин при покупке оформил ее на свою сестру, после – на себя, а вскоре – на какой-то траст. Для Успенской это новость стала шоком.

– Я 20 лет исправно платила за ипотеку, – говорит Любовь Залмановна. – И выплатила ее. И вот теперь так получается…

– Плаксин не ожидал, что я вообще об этой квартире буду думать. Когда он сделал махинации, Таня была в Америке. Он рассчитывал, что ради нее я не буду копать американское имущество. А я даже не знала, что он на такое способен!

Успенская надеется: с помощью адвокатов она сможет доказать, что квартира в Америке была куплена в браке и что она за нее исправно платила ипотеку.

– Он сам себе яму вырыл, – продолжает Успенская. – Для того чтобы оформить квартиру на себя, он документы подделал, что не женат.

– А тут в России подает на раздел имущества, заявляя, что находится в браке. Он поэтому все это время и не оформлял развод, рассчитывая, что меня уничтожит и просто убьет тем, что происходит с Таней. Такое глупое безумие. Мои адвокаты уже занимаются этим вопросом. Я думаю, что ему грозит тюрьма.