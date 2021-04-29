"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным

Новость о том, что муж Любови Успенской Александр Плаксин подал на раздел имущества, повергла королеву шансона в шоковое состояние. Мужчина требует от звезды ровно половину.

Попытки мужа отобрать у нее собственность певица прокомментировала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

Успенская в ужасе, хотя признается: от ее супруга, с которым она прожила тридцать лет, можно было ждать и не такого.

– Конечно, я в шоке, – не стала скрывать певица в беседе с нашими корреспондентами. – Намерена действовать по закону.

– Как вы считаете, почему он решился на такой шаг?

– Он всегда был способен на самые низкие поступки. Поэтому для меня это не стало удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, – в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки.

– Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить. Чтобы я заболела, например. Тогда ему не нужно было и в суд подавать. Можно было стать наследником всего имущества легко и просто. Он почти этого добился.

– У вас проблемы со здоровьем?

– Я два перелома имела за эти полгода, теряла сознание. В этом плане он работал хорошо. Пользовался моей дочерью, прикрывался ей, пока она была в Америке.

– А на самом деле он ничего ей не сделал, кроме того, что ее разрушал. Слава Богу, что дочку забрала. Таня со мной сейчас. Она в полном порядке и даже готова выступать в концертах.

Новые подробности скандальной дележки имущества Любови Успенской читайте на Sobesednik.ru в самое ближайшее время.