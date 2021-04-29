"Это подлость!": муж лишил Любу Успенскую квартиры в Америке за 2 млн долларов

Королева шансона осталась без жилья, за которое 20 лет исправно платила ипотеку, узнал Sobesednik.ru. Процесс раздела имущества между Любовью Успенской и ее супругом Александром Плаксиным обещает стать одним из самых громких в нынешнем году. Мужчина требует поделить загородный особняк Успенской пополам.

Королева шансона в ужасе. Она узнала: это не единственная подлость со стороны Плаксина. Оказалось, что Александр лишил ее квартиры в Америке, за которую она исправно платила ипотеку на протяжении двадцати лет.

– Плаксин без объявления войны, совершенно вероломно подал в суд на территории РФ, – рассказал нам известный адвокат Александр Бенхин, сотрудничающий с Успенской долгое время. – Этому не предшествовал ни скандал, ни какие-то разборки. Просто они не живут уже продолжительное время вместе.

– Он выбрал самое трудное время, когда мало работы, когда Люба очень уставшая, обессиленная из-за переживаний по поводу дочки. И он вонзил ей гражданский иск о разделе имущества, словно нож в спину. При этом разводиться не собирается, ему нужно только имущество.

Реакция Успенской последовала незамедлительно. Она потребовала разделить квартиру в Америке, за которую она длительное время выплачивала ипотеку. Тут-то и выяснилось, что жилье в США ей не принадлежит.

– Люба ему ответила: «У нас в Америке есть дорогущая, совместно нажитая квартира, которая стоит порядка двух миллионов долларов. Давай сначала поделим ее, а потом поговорим про российское имущество». А оказалось, что нет никакой у нее квартиры. Адвокаты стали проверять – я тоже перепроверил по открытым американским источникам. И выяснил, что квартира, за которую Люба на протяжении двадцати лет исправно платила ипотеку, на самом деле ей никогда не принадлежала.

Успенская со своим адвокатом Александром Бенхиным//фото: личный архив А.Бенхина

Тридцать четыре года назад Плаксин обдурил уважаемую Любовь, которая, как человек творческий и доверчивый, далека от юридических тонкостей, – продолжает Бенхин.

– Так вот, Александр переписал на себя квартиру на себя.

Точнее, сначала он оформил ее на свою сестру, мотивируя это тем, что им с Любовью сначала нужно привести в порядок эмиграционный статус. Потом переписал жилье на себя, а спустя время – на какой-то траст. В это время Люба пахала, гастролировала и на протяжении 20 лет зарабатывала на выплату ипотеки. И только сейчас узнала, какую подлость устроил ее муж еще тридцать лет назад.