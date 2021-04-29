"Это подлость!": муж лишил Любу Успенскую квартиры в Америке за 2 млн долларов

Королева шансона осталась без жилья, за которое 20 лет исправно платила ипотеку, узнал Sobesednik.ru. Процесс раздела имущества между Любовью Успенской и ее супругом Александром Плаксиным обещает стать одним из самых громких в нынешнем году. Мужчина требует поделить загородный особняк Успенской пополам.
Королева шансона в ужасе. Она узнала: это не единственная подлость со стороны Плаксина. Оказалось, что Александр лишил ее квартиры в Америке, за которую она исправно платила ипотеку на протяжении двадцати лет.
– Плаксин без объявления войны, совершенно вероломно подал в суд на территории РФ, – рассказал нам известный адвокат Александр Бенхин, сотрудничающий с Успенской долгое время. – Этому не предшествовал ни скандал, ни какие-то разборки. Просто они не живут уже продолжительное время вместе.
– Он выбрал самое трудное время, когда мало работы, когда Люба очень уставшая, обессиленная из-за переживаний по поводу дочки. И он вонзил ей гражданский иск о разделе имущества, словно нож в спину. При этом разводиться не собирается, ему нужно только имущество.
Реакция Успенской последовала незамедлительно. Она потребовала разделить квартиру в Америке, за которую она длительное время выплачивала ипотеку. Тут-то и выяснилось, что жилье в США ей не принадлежит.
– Люба ему ответила: «У нас в Америке есть дорогущая, совместно нажитая квартира, которая стоит порядка двух миллионов долларов. Давай сначала поделим ее, а потом поговорим про российское имущество». А оказалось, что нет никакой у нее квартиры. Адвокаты стали проверять – я тоже перепроверил по открытым американским источникам. И выяснил, что квартира, за которую Люба на протяжении двадцати лет исправно платила ипотеку, на самом деле ей никогда не принадлежала.
Тридцать четыре года назад Плаксин обдурил уважаемую Любовь, которая, как человек творческий и доверчивый, далека от юридических тонкостей, – продолжает Бенхин.
– Так вот, Александр переписал на себя квартиру на себя.
Точнее, сначала он оформил ее на свою сестру, мотивируя это тем, что им с Любовью сначала нужно привести в порядок эмиграционный статус. Потом переписал жилье на себя, а спустя время – на какой-то траст. В это время Люба пахала, гастролировала и на протяжении 20 лет зарабатывала на выплату ипотеки. И только сейчас узнала, какую подлость устроил ее муж еще тридцать лет назад.