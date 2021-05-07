"Проклова пострадала психологически": Сафронов рассказал о тяжёлой травме актрисы

Откровения Елены Прокловой о домогательствах, которые она пережила в юности, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Многие, в частности Станислав Садальский и Марина Зудина, осудили актрису за то, что она поделилась сокровенным.

Друг артистки, художник Никас Сафронов пояснил, почему Проклова рискнула рассказать об этом в интервью Лере Кудрявцевой на НТВ.

– Лену, наверное, не стоит так сильно критиковать, – говорит Никас.

– Она пострадала психологически: после тех событий у нее осталась тяжелая травма, которая все эти годы мешала ей жить. Скорее всего, Проклова решилась на эти откровения потому, что думала: она не может никому навредить и сделает все корректно, не называя имен, к тому же тех людей уже нет в живых.

С Прокловой Никас знаком очень много лет. И считает: скорее всего, она поведала о сексуальных домогательствах только из-за того, что не могла больше жить, держа эту информацию в себе.

– Лена – человек чувствительный, ранимый, – продолжает Сафронов. – Она переживала все эти годы свою историю, хранила ее в себе. Плохо, что в России нет такой системы, как на Западе.

В Америке, например, на протяжении десятилетий люди ходят к психоаналитикам и обсуждают с ними разные вопросы. У Лены не нашлось профессионального человека, с которым она могла бы поделиться своим сокровенным, кто помог бы ей пережить эту юношескую травму и идти дальше, не оглядываясь назад. Очень жаль.

Я считаю, что все психологические травмы должны быть внутренне проработаны вместе со специалистом. Надеюсь, после своих душеизлияний она сможет начать жить по-новому, окончательно отпустив эту историю.