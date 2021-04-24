Манижа готовила евровидийную песню за два дня до отбора на Первом канале

Представительница России на конкурсе Евровидение-2021 Манижа рассказала в интервью «Скажи Гордеевой», что предложение поучаствовать в отборочном туре ей поступило менее чем за неделю до эфира.

Песня «Russian Woman» была дописана за два дня, и в ней лишь две строчки на английском языке. После ксенофобного скандала, который разгорелся из-за названия трека и таджикского происхождения Манижи, в дирекции Первого канала состоялся серьезный разговор. По словам певицы, в том числе Константин Эрнст настоял на том, что Манижа должна «быть собой»: не прогибаться ни под формат конкурса, ни под критику недовольных зрителей.

Исполнительница рассказала, что шоу-программа номера для Евровидения будет схожа с той, что была представлена на отборочном конкурсе, но в неё включат ответ на самый болезненный вопрос вокруг участия Манижи в международном концерте — почему именно она представляет русскую женщину.

«Там будет очень важный элемент в шоу, в котором мы увидим, кто есть русская женщина», — заинтриговала артистка.

Ранее сообщалось, что видео Манижи на официальном аккаунте Евровидения стало самым просматриваемым.