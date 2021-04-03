Видео Манижи стало первым по просмотрам на официальном YouTube-канале Евровидения

6,7 миллиона просмотров на официальном канале международного песенного конкурса Евровидение набрало выступление российской участницы Манижи с песней «Russian Woman».

Так, наша представительница обогнала по просмотрам сербскую группу Hurricane с их песней Loco Loco (сейчас у нее чуть больше 6,6 миллиона просмотров). Видео Манижи стало самым просматриваемым на канале Евровидения, хотя оно и не является клипом – это выступление с отборочного тура. Третью строчку по количеству просмотров занимают представители Азербайджана.

Показатели говорят о том, что у Манижи все-таки много хейторов среди россиян. Против 220 тысяч лайков у певицы 138 дизлайков под видео.

Ранее против участия Манижи на Евровидении высказывались Владимир Жириновский, Валентина Матвиенко, представители РПЦ, иеромонах Фотий и другие ревнители «традиционных ценностей».