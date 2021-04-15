Манижа впервые подробно рассказала, как до нее домогались в 15 лет

Российскую певицу таджикского происхождения Манижу в последние недели активно обсуждают, в основном, сквозь призму резонансной истории с реакцией на ее песню Russian Woman. Какие только обвинения не звучали в адрес артистки, причем все чаще озвучивают их уважаемые политики и функционеры. К примеру, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава Совфеда Валентина Матвиенко не так давно и вовсе в какой-то степени вышли за пределы разумного в своих высказываниях.

Иными словами, сегодня вокруг Манижи Сангин создается ареол не просто бунтарки, а артистки, для которой оскорбить российских женщин – плевое дело, с которым она справляется играючи. Между тем, большинство критиков исполнительницы, похоже, мало знакомы с ее деятельностью вне сцены. А ведь Манижа – активная общественница. Она, к примеру, стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по вопросам беженцев, а также является амбассадором благотворительного фонда «Подари жизнь».

Есть в деятельности артистки и такой пункт, как борьба с домашним насилием. Причем не исключено, что к этому девушку привел прошлый опыт. Не так давно в эфире шоу «Алена, блин!» артистка рассказала о том, как столкнулась с домогательством в совсем еще юном возрасте.

«Сейчас я уже могу улыбаться, когда вспоминаю эту историю. Дело было в общественном транспорте, и тогда я в первый раз столкнулась с тем, что кто-то трогал мое тело. Мне было 15 лет. Я очень сильно испугалась – я ничего не смогла сделать: я не смогла в этой толпе людей крикнуть или просто оттолкнуть от себя этого мужчину. Я как будто заморозилась, я очень сильно испугалась.