72-летняя Алла Пугачева съела жирные пирожки и плюнула в торт

Гарри и Лиза Галкины устроили Алле Пугачевой настоящий утренний сюрприз в ее день рождения. Они подарили маме собственноручно сделанные открытки, прочли трогательные стихи и попросили загадать желание, задув свечи на торте.

Растроганая Алла Борисовна еле сдерживала слезы умиления и без конца улыбалась. А свое желание она решила загадать вслух.

– Чтобы вы долго жили и счастливо, в здравии и благополучии, под мирным небом, – сказала Алла Борисовна. – Главное желание – чтоб воцарился мир на Земле, правильно ведь?

С этими словами Пугачева задула свечи и зачем-то плюнула на торт: «Тьфу на тебя!»

Фото: Instagram

Затем Гарри, Лиза и Максим Галкин хором спели «С днем рожденья, мамуся!» и подарили Алле Борисовне букеты ее любимых роз.

– У меня есть еще сюрприз для тебя, – пообещал Гарри. – Но это вечером, когда гости придут.

Фото: Instagram

Устроили Алле и праздничный завтрак. По словам Галкина, раз в год домработница печет для Пугачевой «вредные жирненькие» пирожки из ее детства.

«Сейчас я буду их лопать!» – радостно прокомментировала певица.

Фото: Instagram

Аллу Борисовну также поздравил друг юности и коллега Валерий Леонтьев, пожелав своей любимой Аллее радости, любви и... прорыва.

Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров в этот день улетел в Дубаи и будет поздравлять Аллу по видеосвязи.