"Проблемы с памятью, мутации": сын Алибасова рассказал новости о состоянии отца

Вот уже несколько месяцев Бари Алибасов не появляется на публике. Скандальный продюсер восстанавливается в Калининграде после серьезной травмы.

Чуть больше года назад он неудачно упал в собственной квартире. В результате получил перелом двух позвонков и полное раздробление ноги. Алибасов не мог передвигаться самостоятельно: его возили в инвалидной коляске.

Об изменениях в состоянии Бари Каримовича рассказал его сын.

– Самочувствие папы улучшается, – заявил Бари Алибасов-младший. – Но говорить о полном выздоровлении пока нельзя. Заживление тканей проходит не так быстро, как хотелось бы.

В организме папы совершенно точно произошли мутации, так как он в свое время жил недалеко от Семипалатинска, в районе которого проводились ядерные испытания.

Бари Алибасов-младший // Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

По словам Бари-младшего, его отцу обеспечен должный уход. На врачей и медикаменты наследник основателя группы «На-На» денег не жалеет. Каждый месяц тратит от 300 до 500 тысяч рублей. Сумма немалая, но Бари-младший не унывает. Сейчас он соглашается на любую работу. На днях, например, он стал ведущим благотворительного мероприятия «Ночь в Музее». Для этого специально прилетел в Москву на пару дней.

О возвращении Алибасова-старшего в столицу речь пока не идет. Сколько месяцев продюсер проведет в Калининграде, неизвестно.

Сын уверяет: несмотря на позитивные изменения, которые произошли в состоянии здоровья Бари, он еще слаб и испытывает серьезные проблемы с памятью.