"Бари надо лечить!": адвокат Шукшиной рассказала, кто спаивает Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то вернула свою квартиру в Новой Москве. Суд поставил точку в громком деле, полностью встав на сторону легендарной актрисы. Сразу после громкой победы Лидия Николаевна со своей неизменной защитницей, адвокатом Юлией Вербицкой-Линник, отправилась к Дмитрию Борисову.

Появление Лидии Федосеевой-Шукшиной на «Пусть говорят» до последнего было под вопросом. Переживания из-за последних событий не лучшим образом отразились на здоровье звезды советского кино. Но все же Федосеева-Шукшина взяла себя в руки и приехала на съемочную площадку.

Первым за кулисами Лидия Николаевна увидела Ивана Краско. Встреча получилось теплой. Краско поздравил Федосееву-Шукшину с победой, и та расцвела в улыбке.

– Как ты, Лидочка? – поинтересовался актер у подруги.

– Все хорошо! – улыбнулась Лидия Николаевна и стала делиться новостями из жизни. - Чрезвычайно довольна своей окончательной победой в суде. Надеюсь, что мой пример поможет многим бороться за свои права. Главное, чтобы были хорошие помощники, как мой адвокат Юлечка.

Лидия Федосеева-Шукшина со своим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник // фото: архив редакции

Я решилась прийти в студию, потому что до настоящего времени лишена общения со своим мужем Бари Алибасовым и по этой причине хочу привлечь максимальное внимание к сложной ситуации, – заявила уже после съемок актриса.

Ведь Баречку с учётом его состояния могут легко увезти, спрятать, поместить в любую психиатрическую или наркологическую клинику. Но мы постараемся этого не допустить.

То, что Бари пьет, его окружение уже даже не скрывает. Причем, в последнее время это приобрело уже весьма серьезный масштаб.

– В результате активных действий окружения Бари мы можем уже смело говорить о сформированной у него за последний год алкогольной зависимости, которая требует наблюдения и, возможно, лечения, – вторит Вербицкая-Линник.