"Разум отказал!": реакция вдовы Джигарханяна на выпад Виталины

Новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская в своих социальных сетях объявила вдову Джигарханяна убийцей, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В актерской среде активно обсуждают очередные необоснованные обвинения в адрес Татьяны Власовой. Между тем, за клевету и оскорбление личности Виталина уже в самое ближайшее время может оказаться в суде.

Сын Джигарханяна Степан не исключил, что столь резкое заявление Виталина сделала под влиянием психического расстройства. А теперь стала известная реакция самой Власовой.

– Татьяна Сергеевна, разумеется, в курсе последнего запредельного выверта госпожи Цымбалюк, – говорит Степан.

– Ее реакция была: «Бедненькая… неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно? Таким количеством яда можно и саму себя в могилу свести!»

Лично я рад, что у матери выработался иммунитет на словесные экзерсисы Виталины и никакие ее выпады уже не достигают цели.

Адвокаты советуют Джигарханяну не оставлять нападки Виталины безнаказанными и подать на Цымбалюк-Романовскую в суд за клевету и оскорбление личности. Ее можно привлечь как минимум к исправительным работам, а также получить компенсацию материального ущерба.

Между тем, Татьяна Власова продолжает проживать в московской квартире, где когда-то они были счастливы со своим знаменитым мужем. От смерти супруга она не отошла до сих пор.

– Да, маме сейчас непросто, – не скрывает Степан. – Она до сих пор не может оправиться после смерти отца. Пережить уход любимого человека после 48 лет брака очень сложно. Но она справляется, в том числе и благодаря поддержке друзей.