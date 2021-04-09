Цымбалюк-Романовская назвала вдову Джигарханяна убийцей

Виталина Цымбалюк-Романовская, кажется, превзошла саму себя. Киевская пианистка в очередной раз набросилась на вдову Джигарханяна Татьяну Власову с обвинениями.

Виталина, которую Джигарханян при жизни считал воровкой, объявила ее убийцей в своих социальных сетях.

После смерти Армена Джигарханяна у Виталины наступил звездный час. Она стала активно посещать различные ток-шоу и обвинять семью легендарного актера едва ли не во всех смертных грехах. Подогревает интерес к себе женщина и в социальных сетях, где активно общается с поклонниками. Почитателей у Цымбалюк-Романовской не так много, но они есть. Те поддерживают ее как могут.

«Можно и тридцать дет вместе прожить и остаться чужими людьми. Я там такое читала, что… просто из-за уважения к возрасту Татьяны Сергеевны промолчу», – написала ей одна из подписчиц.

Виталина молчать не стала.

«Убийцу не за что уважать, какая разница, сколько ей лет?» – ответила киевская пианистка.

Сына актера Степана Джигарханяна очередные нападки Виталины повергли в шок.

– На стыке психологии и психиатрии есть такой диагноз: «Пограничное расстройство личности», который при декомпенсации легко переходит в психопатию, – заявил Степан.

– Видимо, на госпожу Романовскую так сильно повлияло не оправдавшее надежд договорное интервью с киевским журналистом Гордоном и последующее «Разгромное дело» на НТВ.

Иного предположить не могу: в самом деле, не села же она за комментирование в социальных сетях опять под мухой? Впрочем, возможно, дело не в диагнозах. Иногда так проявляет себя банальное, зарвавшееся от безнаказанности хамло. Какой случай перед нами – решайте сами.