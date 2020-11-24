Цымбалюк-Романовская о завещании Джигарханяна: "У меня много чего осталось от него"

Приемный сын Джигарханяна Степан смог вернуться из США и попрощаться с отцом, этому свидетельствует фото наследника народного артиста с кладбища. Мы позвонили Виталине Цымбалюк-Романовской, поинтересовались, удалось ли ей проститься с бывшем мужем и что она думает о завещании Армена Борисовича, в котором ее нет.

- Я ни на что не претендую и не претендовала, у меня все свое. У его родственников, может, и есть, что делить, мне ничего чужого не надо, - говорит Виталина о завещании Джигарханяна.

(Не секрет, что Армен Борисович был щедр по отношению к своей молодой супруге. Жилплощадь, которую сейчас Виталина называет своей, насколько нам известно, ей отписал Армен Борисович, также с его щедрой руки девушка купила себе далеко не дешевый автомобиль. - автор)

- А осталось у вас что-то, какая-то вещь, которая напоминает об Армене Борисовиче?

- Память – самое дорогое. Я полжизни провела с ним, как тут расскажешь. У меня много чего осталось от него. Все, что я вижу вокруг себя, напоминает мне об Армене Борисовиче. Если вы о чем-то мелком, то у нас не было каких-то таких подарков, Армен Борисович не был сентиментальным, скорее прагматичным. Слезливые истории – это не о нем.

- Уже были на кладбище?

- Пока не хочу комментировать этот вопрос. Не соревнуюсь в данном случае в пиаре с другой стороной, - намекает на фото Степана Джигарханяна с кладбища Виталина.

- На похоронах мы встретили доктора Армена Борисовича, его друга, она тепло отозвалась о вас, сказала, что вы за ним хорошо ухаживали.

- Да, она знает все. Это приятно, все же люди молчат, они как будто соглашаются. Мне обидно не потому, что люди такие, а потому что Армен Борисович много боли пережил, он не заслуживал этого. Он ушел в очень плохом состоянии и в муках. Со мной бы такого не случилось никогда, со мной он бы до конца был облюблен и обцелован.