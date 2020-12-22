Вдову Джигарханяна выгоняют из квартиры?

Татьяна Власова может покинуть жилье, в котором жила с Арменом Борисовичем

После смерти Армена Джигарханяна вновь поднялся квартирный вопрос. В актерской тусовке болтают, что Татьяна Сергеевна уже в самое ближайшее время может оказаться едва ли не на улице. Ведь половина квартиры, в которой она проживала с Джигарханяном, принадлежит Юрию Растегину, занимающемуся ресторанным, гостиничным и издательским бизнесом. О том, что ожидает вдову Армена Борисовича, Sobesednik.ru рассказал сам Растегин.

Последние годы жизни Армен Борисович провел в просторной трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке, которую в свое время получил от московского правительства. Он приватизировал это жилье в равных долях с Татьяной Власовой. Впрочем, во время жизни с Виталиной Армен Борисович нуждался в деньгах. Поэтому свою часть жилья он продал столичному бизнесмену Юрию Растегину. После развода с пианисткой Джигарханян вернулся в квартиру к Власовой. Пока Армен Борисович был жив, Юрий предоставил ему возможность проживать на правах пожизненного безвозмездного пользования в благодарность за вклад в искусство страны.

– Пока я не могу точно сказать, что будет с этой квартирой, – говорит Юрий Растегин. – Сейчас мы обсуждаем этот вопрос. На данный момент ничего не поменялось: Татьяна Сергеевна продолжает жить в квартире. Но вскоре мы решим, в каком направлении двигаться дальше. Я пока не разговаривал с вдовой Джигарханяна, потому что она еще не отошла от горя.

Растегин собирается встретиться с Власовой, чтобы обговорить дальнейшие действия. Не исключено, что в самое ближайшее время в квартире Джигарханяна будет организован роскошный музей его памяти.

– Мне необходимо понять пожелания самой Татьяны Сергеевны, – говорит Юрий. – Я бы, конечно, хотел исполнить волю Армена Борисовича, изложенную в нашем соглашении. Мы договаривались, что после его смерти я сделаю в этой квартире музей Джигарханяна, где будут проводиться какие-то камерные мероприятия, быть может, литературные чтения.

Бизнесмен подчеркивает: несмотря на появившиеся слухи, выгонять из жилья Власову никто не собирается. К тому же половина квартиры принадлежит ей по закону.

– Об этом даже не может идти и речи, – говорит Юрий. – Если Татьяна Сергеевна скажет, что хочет продолжать жить там, я возражать не стану. Пусть живет спокойно, а просьбу Джигарханяна выполним позже. Если же она даст добро на то, чтобы организовать в квартире музей, мы подыщем варианты для нее. Я располагаю средствами, чтобы обеспечить ее достойным жильем. Я видел, в каких прекрасных отношениях они находились с Джигарханяном. В прошлом году они отмечали день рождения Армена Борисовича в моем ресторане. Пришли вдвоем, весь вечер не отходили друг от друга. Было видно, с каким трепетом они относятся друг к другу. Поэтому слухи о том, что за Джигарханяном не было ухода, даже комментировать не хочу. Ему был обеспечен хороший уход. Во всяком случае, недостатка во врачах у него точно не было.

«Виталина отдала мне миллионы!»

Больше года длилась судебная тяжба Растегина с бывшей женой Джигарханяна – Виталиной Цымбалюк-Романовской. Напомним, еще во время совместной жизни с Арменом Борисовичем киевская пианистка взяла у бизнесмена в долг крупную сумму денег – порядка двух миллионов рублей. Написала расписку, приложив копию паспорта, что отдаст средства в обозначенный срок. Но возвращать не захотела. Поняв, что мирным путем вернуть деньги не получится, Растегин обратился в суд. Тот оказался на его стороне, признав его правоту.

– В этом вопросе приятные новости: Виталина полностью выплатила мне долг, – рассказывает Юрий. – Как только решение суда вступило в силу, она тут же рассчиталась. Для меня это стало приятной неожиданностью: думал, что своих денег не увижу еще долго. Это очень хороший и правильный шаг, после которого к ней можно относиться уважительно. Этот поступок сделал ей честь!