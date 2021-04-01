"Не могу дышать": Сергею Соседову сделали срочную операцию

Музыкальный критик Сергей Соседов оказался на больничной койке. Вчера столичные медики сделали одному из самых известных журналистов страны операцию. Сейчас Соседов уже приходит в себя.

О том, из-за чего он решился на хирургическое вмешательство, критик рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– Мне удалили полипы в носу, – вздыхает Сергей. – Мне они мешали, поэтому я понял, что без операции не обойтись. Не мог дышать полноценно! Операция прошла успешно. Было не больно, потому что мне сделали анестезию. Но, конечно, неприятно.

Я слышал хруст в носу… Во время операции постоянно разговаривал с врачом. Они так делают, чтобы пациент не замечал, что происходит.

Сергей знает, что может вновь оказаться на больничной койке. Потому как со временем полипы могут вновь вырастать. Соседов сокрушается: операцию ему сделали из-за его образа жизни.

– Полипы в носу имеют свойство увеличиваться и сокращаться, – говорит Сергей. – Происходит разрастание слизистой ткани. Это реакция на городскую среду, на угарный газ, на выхлопы. Если бы я жил в деревне, у меня никаких проблем бы не было. Потому что у деревенских жителей полипов не бывает. Только у жителей мегаполисов. Полипы – это защитная реакция носа на загрязненную окружающую среду.

Напомним, что в прошлом году Сергей Соседов тоже испытал проблемы со здоровьем. У критика понизилась температура, заболело горло и появился насморк. Врачи в течение трех месяцев не могли поставить Соседову точный диагноз. Медики списывали недомогание звезды на сезонную аллергию. Впрочем, Сергей уверяет: аллергических реакций в его организме не выявили.