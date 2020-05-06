"Антибиотики не помогли": Сергей Соседов борется с болезнью народными средствами

Сергей Соседов никак не может вылечиться. На днях музыкальный критик узнал, что стал жертвой коварной инфекции. Избавиться от нее он не смог даже с помощью антибиотиков, поэтому теперь надеется исцелиться народными средствами. Новые подробности тяжелой болезни Соседова – в нашем материале.

– Я почувствовал себя не слишком хорошо еще в конце марта, – говорит Сергей. – У меня страшно забился нос (его с трудом пробивали даже сильные сосудосуживающие капли), появился кашель, общая слабость, а на руках возникли большие красные зудящие пятна. Температура была тоже очень странной – она колебалась от 36,4 утром до 37,4 вечером. Пару раз поднималась до 37,7, но очень быстро опускалась до прежних значений. Я решил, что это аллергия, которая традиционно мучает меня в это теплое весеннее время. Однако антигистаминные препараты совершенно не помогали (разве что пятна на руках очень быстро исчезли), но нос не только не отпускал, а, казалось, еще больше продуцировал белесую вязкую неприятную массу. Вообще, у меня было ощущение, что мой организм превратился в большой комбинат по производству мокроты. И две недели ничего не помогало и не менялось.

Помочь Соседову вызвались сотрудники Андрея Малахова. Те предлагали Сергею сделать тест на коронавирус, а потом рассказать о его результатах в «Прямом эфире». Критик согласился, но телевизионщики снимать его передумали.

– Легче мне не становилось, и я решил обратиться к платному врачу в Институт аллергологии и клинической иммунологии, – вздыхает Сергей. – Аллерголог принимала меня 1 час 15 минут (я ей успел рассказать почти всю свою жизнь). Придирчиво расспрашивала о болезнях моего детства и юности, смотрела данные моих прошлогодних анализов, а также прослушивала меня фонендоскопом и даже простукивала. Естественно, были назначены и анализы крови из вены на разные медицинские параметры, наличие тех или иных аллергенов, даже на астматический компонент, и так далее.

Оказалось, на фоне низкого иммунитета я схватил инфекцию – какой-то энтерококк, который и мучает меня все это время. Был прописан один антибиотик, потом другой вкупе с иммуномодулирующими препаратами. Я все это добросовестно пропил и… ощутил еще большую слабость, чем прежде.

Антибиотики Соседову не помогли, поэтому сейчас он переключился на народные средства.

– Принимаю отвар солодки и капли грудного эликсира (по три раза в день), жидкий витамин Д (по пять капель в день) и пью в течение дня настой лаврового листа (завариваю в чашке), – делится Соседов. – Чувствую себя, безусловно, лучше, чем еще две недели назад, но кашель, хоть и слабый, все равно еще остается. Настроение мое так себе.

Сергей никак не может понять, из-за чего у него возникли проблемы со здоровьем. Одно критик понимает точно: болезнь – неспроста.

– У меня есть предположение, что это сглаз, – считает Соседов. – Да, может быть, это звучит глупо и странно, но ничего другого я не вижу. Понятно, что «сглаз» – это по-деревенски, а научно это биоэнергетические бреши, пробитые биоэнергетические уровни человека (ауры), через которые уходит моя энергия, мои силы, отсюда и снижение иммунитета, а на его фоне и произрастают все эти болячки (и так долго потом выходят). Мне говорят: да что ты, окстись, кто насылает на тебя порчу, сглаз, тебя же все любят! Нет, меня далеко не все любят, особенно в среде шоу-бизнеса, с которым я волей-неволей вынужден периодически сталкиваться и давать его фальшивым героям часто совсем не лестные оценки. А глаз, мне сдается, там у каждого второго плохой.