"Отек гортани, нечем дышать": врачи не могут помочь Сергею Соседову

Пару дней назад Сергей Соседов жаловался нашим корреспондентам на сильнейшую боль в ногах. Из-за образования пяточной шпоры музыкальный критик с трудом может передвигаться. А сейчас с ним приключилась новая напасть. Соседов стал жертвой сезонной аллергии.

— Эта история повторяется у меня уже второй год, — вздыхает Сергей. — Кашель, насморк, тяжело дышать... Я сначала думал, что простудился. Ходил в больницу, пил таблетки. Потому уже понял, что у меня – сезонная аллергия.

Сергей предполагает, что аллергическую реакцию у него вызывает цветение ольхи и березы. Болезнь проявляется серьезными приступами удушья. Поэтому апрель и май становятся для Соседова самыми трудными месяцами.

— Я называю это аллергией на жизнь, — вздыхает Сергей. — И главное – никакого спасения нет. Я пью таблетки, но они не помогают. Знаю, что можно сделать один укол. В прошлом году у меня была съемка у Малахова. Был вынужден вколоть одну ампулу, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Все симптомы прошли через двадцать минут. Но этот укол вреден для организма – его часто делать нельзя. Поэтому приходится мучиться.