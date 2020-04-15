Аллергиков предупредили о раннем цветении березы из-за теплой погоды

Береза, которая считается одним из самых мощных аллергенов, начала цвести в Москве на две недели раньше срока.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

«В этом году береза зацвела на две недели раньше из-за теплой погоды. Ольха зацвела еще в феврале», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, цветение одного из самых сильных аллергенов обычно длится 20-25 дней.

Согласно данным мониторинга зеленых насаждений, доля березы в составе зеленого фонда Москвы превышает 7%. Чаще всего она встречается в районах Измайлово и Сокольники, а также в парках Царицыно и Фили.

По данным потала «Метеоновости», сегодня, 15 апреля в столице пройдут осадки, максимальная температура воздуха составит 5-7, по области 5-10 градусов тепла. Завтра ожидается от 2 до 6 градусов. До конца недели, по прогнозам синоптиков, особых изменений не предвидится.