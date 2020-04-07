Вильфанд предупредил россиян о неточном прогнозе погоды из-за коронавируса

Коронавирус принес не только закрытие границ, кризис в экономике и безработицу. Не исключено и снижение качества работы метеорологов – такую озабоченность выразил глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. Реальность угрозы Sobesednik.ru попросил оценить доктора технических наук, заслуженного метеоролога РФ, научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Самолеты не летают, и в этом проблема

– То есть теперь шутки про то, что прогноз погоды сбывается раз в сто лет, станут похожи на правду?

– Ну что вы! Ведь о чем предупреждал профессор Петтери Таалас? Мы еще месяц назад заметили, что существенно сократились данные АМДАР (система передачи метеорологических данных с самолета). На борту почти каждого самолета (зарубежного – российские авиакомпании, к сожалению, не ставят на свои лайнеры эти системы, считая, что они слишком дороги) есть специальные устройства, которые фиксируют метеорологические параметры на эшелоне полета. Каждый самолет летит по определенному направлению, на уровне 8-10 км над землей, и фиксирует все эти параметры.

Это в высшей степени важная информация! Не менее важна и та информация, которую самолеты передают при посадке – они как бы зондируют атмосферу в этих местах. И когда речь идет о крупных аэрохабах, мы получаем постоянный мониторинг атмосферы. Сейчас этой информации практически не стало.

– Неужели это так важно? Есть же метеостанции, многие из них автоматизированные... То есть работают без людей.

– Поверьте, что данные АМДАР – это очень важно.

Что касается наземной сети метеостанций, то, во-первых, далеко не везде существуют автоматизированные станции. В развитых странах – да, наблюдения в основном ведутся автоматически, и результаты передаются по каналам связи в метеорологические офисы. Но даже они не могут работать без технической поддержки персонала. Это очень сложная система – информация должна передаваться в суперкомпьютеры Росгидромета (в других странах аналогичная система). Остановить процесс нельзя – суперкомпьютер должен работать четко. Если он не будет работать хотя бы полчаса, это станет проблемой для всего мира.

Кстати, система мониторинга загрязнения воздуха практически не автоматизирована ни у нас, ни за рубежом. К слову, в России не везде ведется и автоматическое наблюдение. У нас есть так называемые ТДС – труднодоступные станции, куда сотрудников забрасывают на полгода. Это регионы Таймыра, Якутии, северные острова... В общем, места, куда не ступала нога человека. Это мужественная работа: данные должны передаваться, несмотря ни на что. Иначе у человечества не будет представления о том, что творится на земле.

Есть еще гидрологические станции. У нас их около 3 тысяч, и далеко не все они автоматизированы (хотя мы сейчас постепенно и переводим их на автоматы). И потому люди должны выходить на работу, проводить наблюдения – вирус, не вирус, все равно.

И несмотря на опасения господина Тааласа, мы делаем все возможное, чтобы система мониторинга не нарушилась. Иначе как быть, если, скажем, грянут наводнения, как в Тулуне (оно же было спрогнозировано), или пожары. В Сибири, кстати, они уже начались – 4 класс пожарной опасности... Но пока это – чисто человеческий фактор.

Частицы воздуха не знают границ

– Но ведь есть еще и спутники. Им-то коронавирус точно не помеха (как и тем, видимо, кто полгода работает в самоизоляции на ТДС). Говорят, из космоса все видно.

– Спутниковая информация, вопреки всеобщему убеждению, не очень точная, хотя и очень важная. Это она калибруется по тем данным, которые ведутся на земле, а не наоборот.

Впрочем, качество прогнозов улучшается, когда появляются новые методы наблюдения со спутников. Так, стали возможны микроволновые наблюдения (которые позволяют точно воспроизводить вертикальную структуру атмосферы), и начальные данные стали более надежными, более точными, более адекватными.

Но главное, чтобы все страны могли вести наблюдения и передавать свою информацию. Понимаете, частицы воздуха не знают границ. Они постоянно перелетают из страны в страну. И мы не сможем спрогнозировать погодную ситуацию в нашей стране, если не будем знать, какая метеорологическая ситуация сейчас где-нибудь в Южной Америке или в Африке.

– Почему?

– Потому что воздушные потоки из Южной Америки или Африки через двое-трое суток дойдут до нашей страны. И это правило справедливо для любого государства. Именно поэтому ВМО и обращает внимание мировых лидеров на то, что все правительства сейчас должны поддерживать метеослужбы. Ведь если где-то вдруг будет провал в информации, это скажется на качестве прогнозов по всему миру.

Через два месяца поймем, насколько ошибаемся

– Если я правильно поняла, метеостанции пока нигде в мире еще не закрылись. Значит, погрешность лишь в том, что не стало данных самолетных АМДАР?

– Да. Но это очень резкое снижение очень важного объема информации. Насколько ухудшилось качество прогнозов, мы сможем определить только через месяц-два…

Видите ли, точность прогноза – это физико-математическая задача, и решается она с помощью сложной системы уравнений. Правильность решения зависит, во-первых, от того, насколько хорошо описана физика модели, то есть насколько адекватно эти уравнения описывают происходящие процессы.

И, во-вторых, от точности начальных данных… Так вот, чем ниже качество начальных данных, чем меньше их количество, тем менее точен прогноз. И наоборот.

В пример могу привести 1990-е, когда в России существенно ухудшилось и качество, и количество наблюдений. Это сказалось на качестве прогнозов в США… Потом, как вы помните, были проблемы у других стран (скажем, в Югославии). И мы отмечали, что качество прогнозов ухудшалось у нас.

От эпидемии есть и некоторая польза

– Таалас обратил внимание, что пандемия снизила парниковый эффект и выброс вредных веществ в атмосферу. Выходит, вирус выступил в некотором роде «защитником» природы...

– А чего вы хотели? Предприятия останавливаются, самолеты не летают, машины почти не ездят... По данным наблюдений Глобальной службы атмосферы, за один месяц только в Китае количество выбросов двуокиси углерода (углекислого газа, который является главным источником потепления климата) уменьшилось на 25%. Скоро появятся данные и по Европе, и по США, и по нашей стране. Это очень хороший показатель. Но есть большая опасность.

– Какая же?

– Обычно за спадом экономики идет ее резкий рост. Те же предприятия начинают работать день и ночь, чтобы возместить потери... И тут очень важно властям всех стран не допустить, чтобы в результате произошло еще более серьезное увеличение парниковых газов, чем было до пандемии.