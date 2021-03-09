Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева

Фото: depositphotos

Апельсины дешевеют, мука дорожает: Что будет с ценами весной?
Фото: depositphotos

Хозяев квартир поставили на счетчик: граждан обманывают целыми районами
Фото в статье: кадры из фильма "Земля кочевников"

Встретимся в пути: холодная "Земля кочевников" и меланхоличная Фрэнсис МакДорманд
Фото: Николай Титов / Global Look Press

"Космическая" "Самара Арена" терпит крушение
В центре внимания
Скриншот из Youtube
Власти засекретили данные о семье предполагаемого отравителя Навального из ФСБ
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эффективность VS отсутствие противопоказаний: какую из трех российских вакцин выбрать?

Новости дня

09 марта, вторник

[17:58]Основатель Zoom передал неизвестным 6% акций компании стоимостью около $6 млрд
[17:34]Телевидение – это для взрослых: Алексей Пиманов считает контент важнее формата
[16:48]Из-за пандемии COVID-19 на Олимпиаду в Японии не пустят гостей из других стран
[16:27]Ряд категорий и досрочный выход: Мишустин подписал постановление о "пенсионных послаблениях"
[16:01]В России заговорили о дефиците уксуса. Цены уже пошли вверх и не торопятся снижаться
[15:08]Госдума во втором чтении приняла запрет на несогласованное с властями просвещение
[13:50]Главные проблемы россиян: рост цен, бедность, коррупция и безработица – "Левада"
[13:11]Простреливший ногу 13-летней девочке и пристававший к ней полицейский наказан условно
[12:38]"Единая Россия" пока не введет уголовную ответственность за слухи о росте цен
[12:14]Команда Навального анонсировала открытие штабов в 11 городах России
[11:24]Unilever откажется от слова "нормальный" на косметике, чтобы никого не смущать
[11:11]Почти три тысячи сотрудников забайкальской госкомпании могут остаться без работы
[10:28]Глава европейского регулятора сравнила одобрение "Спутника V" с "русской рулеткой"
[09:47]"Там нет идеологии": Школьные политруки будут отваживать детей от улицы и интернета
[09:13]Лидером по коррупции в России стала Москва, второго места удостоился Татарстан
[08:44]Уголовки за слухи о ценах, массовая дезинформация о вакцинах и ЕС. Главное к 9 марта

08 марта, понедельник

[21:36]Россию на "Евровидении-2021" представит певица Manizha с песней "Русская женщина"
[18:32]Художницу Катрин Ненашеву задержали из-за анонса акции в "Пятерочке"
[17:50]В Москве против сотрудника ГИБДД завели дело после убийства 6-летнего сына
[16:22]Клип Little Big про секс-машину за 4 часа набрал полмиллиона просмотров
[15:34]The New York Times сообщил о возможных кибератаках на российские власти
[14:57]Zivert, Земфира, Кока: Spotify назвал самых прослушиваемых русскоязычных певиц
[13:48]Губернатор Подмосковья заявил, что 8 Марта не связано с равноправием
[13:20]"Не цветы, а освобождение Цветковой": полиция в Москве сняла баннер в поддержку феминистки
[12:20]Заммэра заявила, что у 43% москвичей имеется иммунитет к COVID-19
[11:20]Активист из Кемерова получит 5 тысяч из-за преследования за число "55"
[10:40]Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
[10:00]Свобода информации: блокировать и запрещать блокировать. Новости к утру 8 марта
[03:00]Дудл 8 марта посвятили женщинам разных рас, профессий и особенностей здоровья

07 марта, воскресенье

[18:00]Немецкие СМИ озабочены имперскими амбициями Китая и призывают к его сдерживанию
[16:58]Путин и Эрдоган второй раз за три года откроют строительство АЭС "Аккую"
[16:28]10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду
[16:08]В Цюрихе феминистки покусали полицейского на митинге в честь 8 марта
[15:09]СМИ: Китайские хакеры взломали лекарственный регулятор ЕС раньше российских
[14:09]Российским вузам разрешили принимать экзамены онлайн. Но только по базе биометрии
[13:24]МИД КНР: Китай и Россия будут вместе бороться с "цветными революциями"
[12:48]Уязвимость в приложении Microsoft может привести к глобальным последствиям
[11:34]Китай обвинил США в "наглом" вмешательстве в чужие дела. ЕС там соперником не считают
[10:55]Телефоны журналиста The Insider провернули трюк с исчезновением во время опроса на границе
[10:15]ОНК за Литвинович, прослушка Вучича, взлом ПО от Microsoft. Главное к 7 марта

Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева

Шоу-бизнес
18:43, 09 марта 2021

Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева
Андрей Григорьев-Апполонов//фото в статье: Global Look Press
Андрей Григорьев-Апполонов//фото в статье: Global Look Press

Борьба за наследство покойного экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева продолжается уже четвертый год. Александру Куцевол, которая утверждает, что была гражданской женой артиста, выселяют из квартиры, так как все свое имущество певец оставил своему другу – актеру Роману Радову. Александра мириться с этим не желает, и недавно за нее вступились родственники другого «Иванушки» – Андрея Григорьева-Апполонова. Племянник Рыжего, Сергей Григорьев-Апполонов, опубликовал свое расследование по этому делу и уличил противников Куцевол во лжи.

Сергей Григорьев-Апполонов – не только племянник Рыжего, но и один из участников группы #APPolonovGang, которую он создал вместе с мужем покойной сестры «Иванушки» Юлии, Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим. В своем видео Сергей высказался по поводу племянницы Олега Яковлева Татьяны, которая ходит на все передачи, посвященные теме наследства своего дяди и обвиняет Александру Куцевол в мошенничестве. Она утверждает, что вдова артиста не имеет права на его наследство, так как по документам никем ему не приходилась.

На одной из передач Татьяна обвинила Александру в том, что она в последний день жизни отключила Олега от аппарата ИВЛ, – говорит Сергей Григорьев-Апполонов. – Понимаете насколько серьезно это обвинение? Но если Александра Куцевол не являлась супругой Олега Яковлева, на каком основании она вообще могла отключить аппарат ИВЛ? Если кто-то и имел юридическое право дать согласие на отключение аппарата ИВЛ, то только его ближайшие родственники!

Сергей также привел несколько противоречащих друг другу интервью Татьяны Яковлевой. На одних видео племянница артиста говорит, что она тоже претендует на часть наследства. На других – что ей ничего не нужно и она просто борется за справедливость. Так же защитник Александры Куцевол пристыдил родственницу звезды в постановочных сюжетах на ток-шоу, которые только порочат имя ее дяди.

Олег Яковлев и Александра Куцевол

– Недавно она привела на программу «сына» Олега Яковлева, – заявляет Григорьев-Апполонов в своем видео на YouTube-канале APPolonovGang Live. – Бедный мальчик сидел и рассказывал, какой же он счастливый, что у него был такой отец. А к концу программы выяснилось, что он является также сыном самой Татьяны Яковлевой. Было сделано ДНК. Это уже совсем не смешно!

Сергей Григорьев-Апполонов высказался и о личности единственного наследника Олега Яковлева – Романа Радова, который, наоборот, так ни разу и не пришел на телешоу.

– Я думаю, что он не просто так избегает открытого диалога с ведущими, экспертами и другими участниками шоу, – говорит Сергей. – Он остерегается основных вопросов, которые ему могут быть заданы.

А именно – почему молодой мужчина, которому не было еще и 50 лет, вообще оставил завещание и к тому же на своего университетского друга…

По предположению Григорьева-Апполонова, Роман Радов мог просто-напросто как-то повлиять на Олега Яковлева непосредственно перед смертью. Но это лишь его предположение.

Сергей зачитал на видео несколько статей по этой теме. Одну из них написала корреспондент Евгения Кириченко, которая ходит на все ток-шоу, посвященные Олегу Яковлеву, утверждая, что дружила с ним много лет. Согласно указанному материалу, год назад состоялось судебное заседание, на котором Андрей Григорьев-Апполонов якобы назвал Олега Яковлева невменяемым.

– Если докажут, что Олег был невменяемым на момент написания завещания, то Радову ничего не достанется, – поясняет сторонник Александры Куцевол.

В статье, которую прочел Сергей, была предоставлена прямая речь Романа. Он говорит, что не верит, будто партнер по группе мог так негативно высказаться об Олеге. И единственное, чем он может объяснить фигурирование имени Андрея Григорьева Апполонова на суде, так это тем, что в суд мог на самом деле прийти не «Иванушка», а его полный тезка – Андрей Григорьев-Апполонов-младший.

– То есть представитель Романа Радова была на этом суде и видела, что приходил Андрей Григорьев-Апполонов, но в то же время Роман Радов говорит, что не знает, кто именно приходил – мой дядя или мой партнер по группе, – недоумевает Сергей. – По-моему, их спутать сложно. К тому же, вряд ли в нашей стране кто-то не знает Рыжего…

Здесь мне пришлось воспользоваться своими родственными связями – я просто набрал своего дядю и спросил его, был ли он на каком-либо заседании по поводу наследства Куцевол. На что Андрей мне ответил, что он нигде не был!

У меня нет оснований не верить ему. Младшего Андрея я даже спрашивать не буду, потому что в этот период мы с ним находились на гастролях в Италии. То есть, вся эта статья – абсолютная ложь. Говоря юридическим языком, это просто клевета!

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Иванушки #Андрей Григорьев-Апполонов #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Андрей Григорьев-Апполонов//фото в статье: Global Look Press

Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева
Манижа//фото: пресс-служба "Первого канала"

Шоу-бизнес

"Манижа встряхнула всех": Савичева высказалась о скандале вокруг "Евровидения-2021"
Фото в статье: стоп-кадр YouTube

Шоу-бизнес

Рыдающая Азиза получила неожиданный подарок от продюсеров "Маски"
Политика
"Путин для них токсичный актив": Соловей рассказал, что элиты могут "избавиться" от президента
Он все понимает: Белковский раскрыл, что Путин ждет от своего преемника
Власть в РФ перехвачена силовиками: политолог о страшных последствиях изоляции страны
Один из самых влиятельных людей в стране: эксперт о новом заместителе главы ФСБ
Общество
Инстасамки не пройдут: депутат Милонов сравнил неработающих женщин с паразитами
Талантливые люди, родители, Божья воля и Далай-лама: На ком держится мир
На меня повесили чужой кредит: как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?
Обмануть человека после трагедии в семье легко: как зарабатывают похоронные агенты
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Систему слежки за гражданами мэрия Москвы решила вывести на новый уровень и потратить на это без малого миллиард рублей. Граждане налогоплательщики в обмен на это получат 85 станций подземки, оборудованных новенькими экранами с рекламой, информацией и камерами видеонаблюдения. Короче, натуральными оруэлловскими «телекранами»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России «бедный» – значит и нищий, и несчастный. Тогда как в Китае бедный – (читается кельян), а несчастный – (читается бу кайксинь). Так вот, современный Китай можно назвать каким угодно – и несвободным, и коммунистическим, и густонаселенным. Но бедным или несчастным – никак. Скорее гордым

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Интересно, какой вариант памятника был у самого Собянина? А может быть, такой и был? Кто ходил на Лубянку после недавней реконструкции, знает, что в самом центре площади теперь зона отдыха, облицованная столь любимой мэром плиткой. Она и есть памятник. Вот это актуально, вот это про нас...

Культура и ТВ
"Позорище!": Разин пожелал Маниже занять последнее место на "Евровидении-2021"
"Давно пора": шоу "Маска" требуют закрыть после скандала с Азизой
Кто ее выбрал? Жириновский жестко раскритиковал российского участника "Евровидения-2021"
Эрнст просто стрижет бабло: эксперты разнесли руководителя Первого канала
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева
"Манижа встряхнула всех": Савичева высказалась о скандале вокруг "Евровидения-2021"
Рыдающая Азиза получила неожиданный подарок от продюсеров "Маски"
Григорий Потоцкий: С Карденом говорили без переводчика, Азнавур вытащил из ванны

Здоровье
Добавки с цинком защищают от смерти пациентов с COVID-19
Ученые: лекарства для профилактики сердечных болезней повышают риск их появления
Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы
Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Михаил Горбачев // фото: Андрей Струнин, в статье: Global Look Press, скриншоты с YouTube
Настоящий русский: Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
"Аня, ты будешь рожать!": Марк Горонок отказался дать жене развод
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^