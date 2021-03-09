Григорьев-Апполонов раскрыл обман с наследством Олега Яковлева

Борьба за наследство покойного экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева продолжается уже четвертый год. Александру Куцевол, которая утверждает, что была гражданской женой артиста, выселяют из квартиры, так как все свое имущество певец оставил своему другу – актеру Роману Радову. Александра мириться с этим не желает, и недавно за нее вступились родственники другого «Иванушки» – Андрея Григорьева-Апполонова. Племянник Рыжего, Сергей Григорьев-Апполонов, опубликовал свое расследование по этому делу и уличил противников Куцевол во лжи.

Сергей Григорьев-Апполонов – не только племянник Рыжего, но и один из участников группы #APPolonovGang, которую он создал вместе с мужем покойной сестры «Иванушки» Юлии, Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим. В своем видео Сергей высказался по поводу племянницы Олега Яковлева Татьяны, которая ходит на все передачи, посвященные теме наследства своего дяди и обвиняет Александру Куцевол в мошенничестве. Она утверждает, что вдова артиста не имеет права на его наследство, так как по документам никем ему не приходилась.

– На одной из передач Татьяна обвинила Александру в том, что она в последний день жизни отключила Олега от аппарата ИВЛ, – говорит Сергей Григорьев-Апполонов. – Понимаете насколько серьезно это обвинение? Но если Александра Куцевол не являлась супругой Олега Яковлева, на каком основании она вообще могла отключить аппарат ИВЛ? Если кто-то и имел юридическое право дать согласие на отключение аппарата ИВЛ, то только его ближайшие родственники!

Сергей также привел несколько противоречащих друг другу интервью Татьяны Яковлевой. На одних видео племянница артиста говорит, что она тоже претендует на часть наследства. На других – что ей ничего не нужно и она просто борется за справедливость. Так же защитник Александры Куцевол пристыдил родственницу звезды в постановочных сюжетах на ток-шоу, которые только порочат имя ее дяди.

Олег Яковлев и Александра Куцевол

– Недавно она привела на программу «сына» Олега Яковлева, – заявляет Григорьев-Апполонов в своем видео на YouTube-канале APPolonovGang Live. – Бедный мальчик сидел и рассказывал, какой же он счастливый, что у него был такой отец. А к концу программы выяснилось, что он является также сыном самой Татьяны Яковлевой. Было сделано ДНК. Это уже совсем не смешно!

Сергей Григорьев-Апполонов высказался и о личности единственного наследника Олега Яковлева – Романа Радова, который, наоборот, так ни разу и не пришел на телешоу.

– Я думаю, что он не просто так избегает открытого диалога с ведущими, экспертами и другими участниками шоу, – говорит Сергей. – Он остерегается основных вопросов, которые ему могут быть заданы.

А именно – почему молодой мужчина, которому не было еще и 50 лет, вообще оставил завещание и к тому же на своего университетского друга…

По предположению Григорьева-Апполонова, Роман Радов мог просто-напросто как-то повлиять на Олега Яковлева непосредственно перед смертью. Но это лишь его предположение.

Сергей зачитал на видео несколько статей по этой теме. Одну из них написала корреспондент Евгения Кириченко, которая ходит на все ток-шоу, посвященные Олегу Яковлеву, утверждая, что дружила с ним много лет. Согласно указанному материалу, год назад состоялось судебное заседание, на котором Андрей Григорьев-Апполонов якобы назвал Олега Яковлева невменяемым.

– Если докажут, что Олег был невменяемым на момент написания завещания, то Радову ничего не достанется, – поясняет сторонник Александры Куцевол.

В статье, которую прочел Сергей, была предоставлена прямая речь Романа. Он говорит, что не верит, будто партнер по группе мог так негативно высказаться об Олеге. И единственное, чем он может объяснить фигурирование имени Андрея Григорьева Апполонова на суде, так это тем, что в суд мог на самом деле прийти не «Иванушка», а его полный тезка – Андрей Григорьев-Апполонов-младший.

– То есть представитель Романа Радова была на этом суде и видела, что приходил Андрей Григорьев-Апполонов, но в то же время Роман Радов говорит, что не знает, кто именно приходил – мой дядя или мой партнер по группе, – недоумевает Сергей. – По-моему, их спутать сложно. К тому же, вряд ли в нашей стране кто-то не знает Рыжего…

Здесь мне пришлось воспользоваться своими родственными связями – я просто набрал своего дядю и спросил его, был ли он на каком-либо заседании по поводу наследства Куцевол. На что Андрей мне ответил, что он нигде не был!

У меня нет оснований не верить ему. Младшего Андрея я даже спрашивать не буду, потому что в этот период мы с ним находились на гастролях в Италии. То есть, вся эта статья – абсолютная ложь. Говоря юридическим языком, это просто клевета!