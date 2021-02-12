Странное завещание: квартиру Яковлева из "Иванушек" превратят в музей

Андрей Григорьев-Апполонов-младший впервые рассказал о последней воле Олега Яковлева.

Экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева нет в живых уже 3,5 года. А скандал вокруг его наследства все никак не утихает. Яблоком раздора стала квартира в центре Москвы, в которой сейчас проживает гражданская жена певца Александра Куцевол. Последнюю любовь звезды обвиняют в мошенничестве, так как, согласно завещанию, жилплощадь ей не принадлежит. Подробности скандала выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

Олег Яковлев незадолго до своей кончины составил завещание, согласно которому московская квартира на Дербеневской набережной должна принадлежать его близкому другу – актеру Роману Радову. Но Александра Куцевол, несмотря на это, решила бороться за жилплощадь и до сих пор оттуда не съехала.

– Саша хочет сделать из этой квартиры музей Олега, – рассказал Sobesednik.ru ее друг, солист группы #AppolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов-младший. – Это как муж Людмилы Гурченко сделал музей из ее квартиры на Патриарших прудах.

Все вещи, лекарства Олега до сих пор остаются на своих местах, где он их оставил. Саша хочет сохранить эту атмосферу, быт. Она борется за наследие.

Кто-то из наследников же, наоборот, подал какую-то жалобу, и теперь все песни Олега в Интернете оказались заблокированы, их нет ни в одном цифровом магазине. Память об Олеге стерта!

Андрей Григорьев-Апполонов-младший дружил с Олегом Яковлевым с 17 лет//фото: скриншот smotrim.ru

По словам Андрея, Александра не раз предлагала Роману различные варианты решения ситуации.

– Она предлагала ему взять эту жилплощадь в ипотеку, платить за нее в рассрочку, но Роман не идет на это, – продолжает Григорьев-Апполонов-младший. – Игорь Матвиенко ей дал крупную сумму и помог с работой, ей помогал и мой родственник – рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов, и Николай Расторгуев. Все настоящие друзья Олега за неё! И между прочим, все деньги Саша возвращает, сама как-то крутится-вертится. Перед Новым годом рассчиталась со всеми долгами, в которые влезла после похорон Олега.

Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол//фото: Global Look Press

Если за спиной Александры, как говорит ее друг, стоят титаны, то Романа Радова поддерживает единственная родственница Олега Яковлева – его племянница Татьяна. На недавней программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященной этой скандальной теме с наследством Олега Яковлева, она облила Андрея Григорьева-Апполонова-младшего водой, уверяя, что он всех обманывает.

– Она это сделала, потому что у нее нет никаких аргументов, – уверен Андрей. – Когда говоришь людям правду в лицо, они теряются. Мне вообще не понравились участники этой программы. Например, туда пришла Анна Калашникова, с которой Олег виделся один раз в жизни. И то потому, что она как-то вместе с Прохором Шаляпиным пришла без приглашения на его презентацию. А теперь Анна ходит по передачам и говорит, что была лучшей подругой Олега. Еще там была его фанатка Евгения Кириченко. Ее Олег лично выгонял с мероприятия, хотел дело на нее завести за клевету. Она преследовала «Иванушек» еще 20 лет назад. Олег ее вообще боялся, потому что она кидалась на него, орала.

– На программе вы сказали, что Олег со своей племянницей не общался. Почему?

– Когда Олег начал хорошо зарабатывать, он подарил Татьяне квартиру, но она ее продала, купила себе дорогую машину, через месяц ее разбила. Все деньги, которые у нее остались, она пропила. После этого они с Олегом начали ссориться. Но он все равно купил ей вторую квартиру, устроил ее на обучение в Иркутский институт, но иностранные языки (выбранное направление) она так и не выучила. Олег ее устроил на работу в Иркутске к своим знакомым.

После этого он ей отправил сообщение: «Я купил тебе квартиру, обеспечил работой, больше мне не пиши!» И заблокировал ее, больше они не общались. Это было около 10 лет назад.

Даже близкие друзья Олега Яковлева не знали о наличии его завещания//фото: Global Look Press

– Как вы думаете, почему Олег составил завещание на Романа?

– Кстати, это самый главный момент, который для всего окружения стал большим сюрпризом. Никто не знал, что у Олега вообще есть завещание и тем более что оно оформлено не на родственников, а на его товарища Романа.

Мы подозреваем, что Олег находился под сильным влиянием Романа, и при загадочных обстоятельствах завещание было оформлено тайно от всех.

Роман никаким образом не комментирует, почему он оказался единственным в завещании, так как ему это не выгодно. Кстати, в программе было сказано, что он предлагал Саше другую квартиру у метро Автозаводская. Но это неправда. Он ей предлагал, как правильно сказал Игорь Матвиенко, непонятный чердак – какое-то коммерческое помещение.

к слову

Сергей Григорьев-Апполонов: Радов мог пообещать племяннице Олега долю от его наследства

Своим взглядом на сложившуюся скандальную ситуацию с нами поделился и партнер Андрея по группе, племянник рыжего «Иванушки», Сергей Григорьев-Апполонов.

– В завещании Олег указал имя одного Романа, а племянница вообще не имеет к этому никакого отношения, – констатирует Сергей. – По идее, как родственница, имеющая право на наследство, она должна бороться за него с Романом. Но она почему-то борется с Сашей, которой ничего не досталось. Это абсолютный сюр! Скорее всего, Радову просто выгодно посылать таких людей на программы. Возможно, он пообещал племяннице Татьяне какую-то долю. Мы общались с Сашей после программы, морально ей очень плохо.