Нищей вдове Яковлева предложили деньги за рассказ о предательстве "Иванушек"

Телепродюсер Олеся Сазыкина считает, что съемки в ток-шоу помогут брошенной всеми Александре Куцевол выжить и не сойти с ума.

После смерти экс-участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева (умер 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. – Прим. Sobesednik.ru) его гражданской жене Александре Куцевол приходится несладко. Артист не оставил возлюбленной никакого наследства, поэтому законного права на проживание в его квартире она не имеет. Но Александра не сдается и покидать жилье не намерена. Подробности плачевной ситуации Куцевол Sobesednik.ru рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

Квартира Олега Яковлева, в которой, по словам Сазыкиной, буквально забаррикадировалась Куцевол, по закону сейчас принадлежит другу покойного артиста – актеру Роману Радову. Именно ему музыкант оставил это жилье в наследство. Но Александра, видимо, этого не признает. Олеся Сазыкина не на шутку возмущена этой ситуацией и считает, что «Иванушка» просто предал свою гражданскую супругу.

Олег Яковлев ничего не оставил Александре после своей смерти, завещав квартиру другу

– Про покойных обычно плохо не говорят, но Сашу просто-напросто все унизили, оскорбили и обидели.

А Олег прошелся по ней, как трактор, – вздыхает продюсер. – Вот что значит любить неблагодарного мужика!

Эта ситуация в очередной раз доказывает – чтобы жить со звездой, нужно иметь базу, и в случае чего знать, куда возвращаться, – отмечает Сазыкина. – Но Саша любила Олега до беспамятства, она фанатела от него! А он с ней так поступил!

По словам Олеси, «Иванушки» и продюсер Игорь Матвиенко не поддерживают Александру, а она, хоть и нуждается в их помощи, никогда сама ни о чем не попросит.

По словам Сазыкиной, "Иванушки" не поддерживают вдову своего покойного товарища

– Считаю, что «Иванушки» тоже с Сашей поступили нехорошо, – продолжает продюсер. – Она одна вынуждена отстаивать свои права, ее морально гнобят.

У нее с психикой и финансами сейчас просто труба! Саше все только ездят по ушам словами о некоей помощи.

Сама Александра Куцевол не дает никаких комментариев по этой теме. По мнению Сазыкиной – очень зря. Ведь на телевидении она могла бы заработать деньги и обеспечить себя хотя бы финансово.

Андрей Григорьев-Аполлонов и Олег Яковлев

– Как я уже говорила, по Саше прошлись трактором, и теперь этот трактор она должна запустить в обратную сторону, – считает Олеся. – Она же ведь уже не маленькая девочка, а взрослая женщина под сорок лет. В ее возрасте имеют семью, детей. А у нее вообще ничего нет! Она должна вернуть себя в нормальное состояние, чтобы после сорока ее жизнь началась заново.

Мне кажется, лучше бы она уже пришла на какую-то программу и рассказала все как есть. Пропиарила бы себя в грамотном смысле и подзаработала, – советует продюсер.

Понятно, что квартиру Олега она не получит, закон против нее. А против ветра ты плевать не будешь. Она же ведь уже делала какие-то липовые документы, якобы доказывающие, что с Олегом они состояли в браке. Но этим самым только еще больше вырыла себе яму. Саше просто надо взять себя в руки и грамотно выйти из этой ситуации.