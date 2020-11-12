Группа "Иванушки International" выступит вместе с умершими солистами

Организаторы юбилейного концерта группы «Иванушки International» рассказали о задумке «оживить» умерших исполнителей ради шоу, которое из-за коронавируса вместо ноября 2020 года состоится в ноябре 2021.

По словам режиссёра Никиты Садовникова, на сцене появятся солисты Олег Яковлев и Игорь Сорин, но их «выступления» будут разнесены в разные номера, совмещать их организаторы не планируют: «Мы их никак не смешиваем, у каждого будут свои стилистики. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно», — пояснил Садовников изданию News.ru.

Каким образом будет реализовано обещанное «воскрешение» исполнителей, пока остается в тайне, хотя отмечается, что технологическая база в течение года станет доступна. Никаких излишеств в образы солистов добавлять не станут: «Они останутся самими собой», — поясняет режиссер, хотя спецэффекты применяться все же будут.