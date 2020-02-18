Андрей Григорьев-Апполонов – мл.: Музыка привела меня в чувство после смерти жены

Два года назад в российском шоу-бизнесе появилась новая группа AppolonovGang. Солистами коллектива являются родственники рыжего «иванушки» Андрея — племянник Сергей Григорьев-Апполонов и зять Андрей Григорьев-Апполонов — младший.

Андрей Григорьев-Апполонов — младший — муж родной сестры рыжего «иванушки» Юлии Григорьевой-Апполоновой. До регистрации брака он был Бурдуковым, но после свадьбы взял фамилию жены и стал полным тезкой своего знаменитого родственника.

Юлия внезапно скончалась летом 2017-го года от приступа астмы. Эта трагедия была большим ударом для ее мужа. По словам Андрея Григорьева-Апполонова — младшего, после смерти любимой он сам не знал, как ему жить дальше. Выйти из затяжной депрессии ему помогло творчество, которое в последствии и вылилось в группу AppolonovGang.

Солисты AppolonovGang

— Наш проект родился в тот сложный для меня период, когда я, кажется, потерял всякий смысл жизни, — говорит Андрей. — Принять потерю супруги было невероятно трудно — 17 лет мы были единым целым. Только работа и музыка привели меня в чувство и подарили новые силы.

— До карьеры в шоу-бизнесе какой деятельностью занимались вы и ваш партнер по группе?

— Еще несколько лет назад Сергей работал в крупной фармацевтической компании. Я же строил карьеру в аппарате правительства. Но наша жизнь изменилась в одночасье, хоть и причины у каждого были свои. Сергей еще в период работы в холдинге начал экспериментировать с музыкой и выпустил свой первый сольный музыкальный альбом. В какой-то момент он твердо решил оставить офисную работу и погрузиться в творчество.

Можно сказать, что общее горе объединило меня и Сергея, и мы создали совместный музыкальный проект больше в память о Юлечке, а не для коммерции.

— Расскажите о знакомстве с Сергеем.

— Мы с ним никогда не были особо близки. Сергей знал меня только в качестве мужа своей тети. Мы даже представить себе не могли, что когда-нибудь нам будет суждено работать в дуэте. Теперь пришлось не только подружиться, но и жить вместе. В Москве мы живем в нашей совместной с Юлей квартире, а в Баден-Бадене — в большом загородном доме Сергея с видом на горы Шварцвальд.

— Кто пишет вам песни?

— К счастью, у нас есть большая слаженная команда, что позволяет писать песни не только для себя, но и для других артистов.

— Вы начали увлекаться творчеством еще при жизни Юлии? Жена вас поддерживала в этих начинаниях?

— Юля меня поддерживала во всем, в том числе и в творческих начинаниях. Незадолго до ее смерти мы успели снять телешоу о нашей с ней яркой жизни. Юля была главной героиней. К сожалению, дело не дошло до монтажа из-за внезапной ее кончины. Тонны отснятого материала до сих пор хранятся на дисках и ждут своего часа. Некоторые материалы мы частично используем в нашем с Сергеем влоге — он называется «Как стать звездой».

— Снится ли вам супруга? Есть ли мысли посвятить ей песню?

— Я до сих пор не принял и не осознал того, что Юли больше нет. У меня есть постоянное ощущение, что она где-то рядом и направляет нас по жизни, в творчестве. Юля приснилась мне всего два раза, и оба сна оказались вещими.

Что касается посвящения творчества ей, трек «Боль», клип на который мы выпустили в годовщину смерти Юли, является не только посвящением, но и отражает мое внутреннее состояние по сей день.

— Ходят слухи, что рыжий «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов является не только вашим с Сергеем родственником, но и продюсером. Так ли это?

— Андрей — наш любимый крестный папа и дядя Сережи. А продюсера у нас вообще нет, он нам и не нужен. Андрей помогает советом и добрым словом, чего уже более чем достаточно. А откуда распространяется такая информация, нам не известно, скорее всего это исходит от завистников и сплетников.

— О чем мечтаете и чего хотите достичь в шоу-бизнесе?

— Мечтаний у нас очень много. К счастью, практически все они сбываются. Сейчас мы усиленно готовимся к европейским музыкальным фестивалям, которые будут проходить летом. Мы пишем новые треки и ставим новую концертную программу. Несколько треков опубликуем уже этой весной.