"Рыжий живет один, никакой 20-летней нет": новый роман "Иванушки" назвали фейком

Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко рассказал, что Андрей Григорьев-Апполонов, которому на днях исполнилось 50 лет, встречается с девушкой на 30 лет моложе. Однако ни фото красотки, ни ее имени Матвиенко не сообщил. Продюсер Олеся Сазыкина, утверждающая, что когда-то ее с Рыжим связывали близкие отношения, плодом которых стал совместный ребенок, заявила Sobesednik.ru: никакой новой пассии у певца нет.

– Я обожаю Игоря Игоревича, он всем всегда ищет женихов либо невест, – говорит Сазыкина. – Мне кажется, он просто выдает желаемое за действительное. Безусловно, он хочет видеть рядом с Андреем хорошую девушку, но пока Рыжему, на мой взгляд, и так хорошо.

Всех девушек Григорьева-Апполонова я знаю досконально, но никакой 20-летней брюнетки рядом с ним сейчас точно нет, он один. Мне кажется, что слухами о «новом романе» Андрея продюсер просто хочет привлечь внимание публики. Он хочет, чтобы все забыли о том, что в группе «Иванушки» были большие проблемы с алкоголем. У них в день раньше было по 2-3 концерта, а Андрей без вискаря вообще на сцену не выходил, у него были очень сильные запои.

Напомним, что со своей женой Марией Григорьев-Апполонов развелся в сентябре прошлого года после 11 лет брака. По слухам, после расставания артист так переживал, что начал сильно выпивать и запустил себя.

Однако на праздновании 50-летия Иванушка выглядел лет на 15-20 моложе своего возраста и «отжигал» не хуже молодежи. В чем же секрет?

– Дело в том, что у Рыжего хорошие гены, – объясняет Олеся. – Он сейчас действительно вышел из депрессии, в которой находился после развода. Накануне своего 50-летия он начал следить за тем, что он ест, сколько он пьет. Одним словом, стал держать себя в определенных рамках. Кстати, свой юбилей Андрей будет отмечать еще и в Ялте через неделю, куда я тоже поеду. Он каждый год празднует свой день рождения по несколько раз.