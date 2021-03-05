Новая грудь, икра и устрицы: Казаченко потратила 1,5 млн на день рождения

Ольга Казаченко устроила шумную вечеринку по случаю очередного дня рождения. На празднике Казаченко веселилась на полную катушку. Еще бы! Ведь торжество ей оплатил таинственный воздыхатель.

– Из-за пандемии настроение у меня было не слишком радостным, – рассказывает Ольга. – Я практически не выходила из дома: мы были вместе с сыном Филиппом. Мне хотелось находиться все время с ребенком. Светские рауты не прельщали. Но сейчас я поняла: день рождения надо отметить.

Гостей Ольга собрала в ресторане столичного отеля «Садовое кольцо». Как оказалось, не случайно. Этим заведением владеют ее друзья. Кроме того, в свое время именно здесь проходила ее свадьба с Вадимом Казаченко.

К ресторану Ольга подъехала с семьей на роскошном лимузине. Раньше она передвигалась по Москве на «Мерседесе», приобретенном еще до брака с артистом. Сейчас у нее – новенькое авто такой же марки. Стоит такая машина несколько миллионов рублей. Правда, кто подарил ей автомобиль, Казаченко говорить не стала.

– Может, вам еще счет из банка показать? – ухмыльнулась Ольга, услышав наш вопрос. – Хотя показывать нечего: сбережений у меня нет.

На алименты от Заслуженного артиста, которые я получаю на Филиппа в размере 15 тысяч рублей, особо не разгуляешься.

Впрочем, по залу тут же прошел слушок, что машину Казаченко подарил новый фаворит, которого она тщательно скрывает. Он же, по нашей информации, и оплатил вечеринку.

Перед гостями Ольга предстала в коротеньком платье, выставив напоказ новую грудь. Под нарядом приглашенные пытались разглядеть нижнее белье, но и так и не смогли. Гостей в этот вечер кормили красной икрой и свежайшими устрицами. А вино в этот вечер лилось рукой. На угощениях Олечка не экономила: голодным не ушел никто.

– У меня все спрашивают: «Оля, как ты остаешься в такой роскошной форме? Неужели ничего не ешь?» – смеется Казаченко. – А я на самом деле всеядна. Никакими диетами себя не истязаю: ем все, что хочу. Но лишние килограммы при этом не набираю. У меня просто конституция такая. И я очень рада, что могу кушать даже ночью, в том числе и фастфуд.

Плясали гости под «Руки вверх», Аллегрову и Киркорова. Не обошлось и без хитов Вадима Казаченко. Впрочем, о нем она в этот вечер особо не распространялась.

На организацию праздника, по нашим данным, ушло около полутора миллионов рублей. Но возлюбленный Оли – мужчина щедрый, денег не пожалел. Сделал все так, чтобы любимая осталась довольна.

– После развода я вообще не думала, что когда-нибудь буду счастлива, – рассказывает Ольга. – Несколько разочаровалась в мужчинах. Но сейчас я свое мнение изменила. Я считаю, что у каждого – своя половинка. Только ее можно долго искать.

Ольга Казаченко и Анна Калашникова

Имя нового ухажера Казаченко не раскрыла даже Аня Калашникова, которая не могла не поздравить подругу. Впрочем, Анна призналась: такая девушка, как Ольга, не может долго быть одна.

Как сообщил нам один из гостей, нынешний ухажер Казаченко – ее ровесник, занимается бизнесом.

Присутствующие ждали, что Ольга его покажет в конце вечера, но этого так и не случилось. Счастье любит, как известно, тишину.

– О чем я сейчас мечтаю? – вопрошала Ольга. – Конечно, в первую очередь о том, чтобы у Филиппа было все хорошо. Чтобы у него был папа в привычном понимании этого слова. А еще о том, чтобы в мире было спокойствие. Чтобы все коронавирусы прошли, и мы смогли как можно быстрее вернуться к привычной жизни.