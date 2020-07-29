Джигарханян нашел замену Казаченко и закрутил роман с моделью из США – фото

После расставания с Ольгой Казаченко Степан Джигарханян недолго горевал в одиночестве. Как стало известно корреспонденту Sobesednik.ru, сын легендарного актера уже продолжительное время встречается с моделью из Нью-Йорка.

Новая девушка Степана внешне чем-то напоминает Казаченко: высокая блондинка с весьма привлекательными формами. Впрочем, как говорят друзья Джигарханяна, от Оли она все же отличается. Потому что обладает более спокойным характером. Этим и зацепила Степана.

У Джигарханяна с новой пассией – множество общих интересов. Например, они оба обожают путешествовать. Вместе они уже успели побывать в нескольких интересных местах, например, на Карибах.

При этом свои новые отношения Степан тщательно скрывает. На его страничке в социальных сетях нет ни одной совместной фотографии с нынешней избранницей. Впрочем, наши информаторы уверяют, что с новой пассией у Джигарханяна все серьезно. В распоряжении Sobesednik.ru оказались фотографии избранницы Степана. Эти кадры сделаны во время их совместных путешествий.

Корреспондент Sobesednik.ru связался с Джигарханяном и спросили напрямую о его новой возлюбленной.

– Ничего комментировать не буду, – заявил нам Степан. – Личная жизнь на то и личная, чтобы ее не афишировать. Однажды я уже рассказал о своих отношениях на всю страну. И вы сами знаете, что из этого получилось.

Не исключено, что свою новую пассию Степан привезет в ближайшее время в Россию. В Москву он собирается приехать осенью, чтобы проведать родителей. Пока неизвестно, представит ли он им свою пассию, которая, кстати, гораздо моложе самого Джигарханяна.

– Всю жизнь у меня традиционно были девушки существенно моложе меня, – совсем недавно признавался Степан в интервью Sobesednik.ru. – Особенно после того, когда я достиг 35-летнего рубежа. Назовите меня примитивным, но я ценю в женщине сексуальную привлекательность. Для меня это очень важно. Так что в последние лет пятнадцать встречаюсь только с девушками, которые моложе меня.